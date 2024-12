ARD: Kerstin Ott genervt im TV – es sind skurrile Szenen

Das hätte sich Schlagerstar Kerstin Ott wohl anders ausgemalt. Was die Sängerin jetzt erlebt, wird sie so schnell wohl nicht mehr vergessen.

Und ihre Fans auch nicht. Denn der 42-Jährigen ist nicht wie sonst unbedingt zum Lachen zumute. ARD-Zuschauer werden am Samstagabend (21. Dezember) Zeuge einer verzweifelten Frau, die nicht weiß, wie ihr geschieht.

ARD: Kerstin Ott verzweifelt im TV

Aber von vorne: Eigentlich soll Kerstin Ott mit einem Chauffeur von A nach B gebracht werden. Im Auto mit dabei ist ihre Frau Karolina Köppen. Doch die Fahrt entpuppt sich als wahrlicher Horror!

Nicht nur weist das Auto von innen Mängel wie eine kaputte Rückenlehne auf, auch fährt der Fahrer nicht gerade vorsichtig. Zu allem Übel landet Kerstin Ott wegen einer Panne mitten auf einer abgelegten Waldstraße – ohne Handyempfang.

Sie und ihre Partnerin wollen sich eine neue Mitfahrgelegenheit suchen, doch ohne Empfang ist das nicht so leicht. Kein Wunder, dass Kerstin Ott ziemlich genervt von der Situation ist.

Was die Schlagersängerin nicht weiß: Sie wird reingelegt!

Kerstin Ott: Wer hat ihr das angetan?

Kerstin ist nämlich unwissentlich Kandidatin in der ARD-Prank-Show „Verstehen Sie Spaß?“! Hinters Licht geführt wird sie von keiner Geringeren als ihrer Ehefrau. Ups!

In einem „Verstehen Sie Spaß?“-Videoausschnitt aus der Sendung sieht man Kerstin verzweifelt sagen: „Ich kann nicht mehr. Fehlt nur noch, dass jemand auf einer Kuh angeritten kommt.“

Immerhin kann sie zwischendurch doch mal ein herzhaftes Lachen zustande bringen, geschuldet aus der völlig skurrilen Situation heraus.

„Da hätte ich mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen“, gibt sie später schließlich zu.

Was sie grundsätzlich über den Prank ihrer eigenen Frau zu sagen hat, das kannst du am Samstagabend um 20.15 Uhr in der ARD sehen sowie in der Mediathek des Senders.