„Die Große Schlagerüberraschung“ (ARD): Irre Beichte – Es passierte auf Tour

Bei der ARD-Show „Die Große Schlagerüberraschung“ erlebte Florian Silbereisen eine Überraschung der besonderen Art. Was als Teilnahme an der Talkshow „Riverboat“ begann, entpuppte sich schnell als rauschende Festlichkeit zu Ehren des Schlagerstars. Die Gästeliste war gespickt mit Freunden und Weggefährten der Musikszene – DJ Ötzi, Ross Anthony, die Ehrlich Brothers und natürlich Schlagerikone Marianne Rosenberg gaben sich die Ehre.

„Die Große Schlagerüberraschung“ (ARD): Marianne Rosenberg enthüllt „besonderen Moment“

Inmitten des Feiertrubels offenbarte Marianne Rosenberg einige Anekdoten, die Silbereisens sonst so perfektes Image auf eine sympathische Weise menschlicher zeichneten. „Ich war ja mit Florian zwei Mal auf Tour“, leitete die Sängerin ihre Geschichten ein, und gab zu verstehen, dass man sich in dieser Zeit durchaus näherkommt. Sie plauderte aus dem Nähkästchen über die Momente nach ihren Auftritten, in denen sie aufgrund ihrer hohen High Heels stets Unterstützung benötigte, um von einem Podest herabzusteigen.

Diese Hilfe sollte ihr nach einer Abmachung stets von Florian Silbereisen persönlich zuteilwerden. Doch offenbar ist auch ein Showprofi wie Silbereisen nicht vor menschlichen Fehlern gefeit. So wartete Marianne eines Abends vergeblich auf die Hand des Sängers. Ein Fauxpas, der Silbereisen heute noch sichtlich unangenehm ist: „Ich hab mich ablenken lassen! Das war wirklich…“, und sein Gesichtsausdruck am Ende des Satzes sprach Bände.

Doch an diesem Abend der Überraschungen und des ausgelassenen Feierns war klar, dass solche kleinen Missgeschicke längst vergeben und vergessen sind. Marianne Rosenberg lachte über die Erinnerung und beschrieb sie als „besonderen Moment“ in der langjährigen Freundschaft zu dem Entertainer.