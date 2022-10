ARD-Zuschauer lästern über Starmoderator – „Wie ein Obdachloser“

Was ist denn da passiert? Normalerweise kennen wir ARD-Satiriker Christian Ehring stets adrett gekleidet und rasiert. Doch das hat nun ein Ende. Zuletzt zeigte sich der Moderator der Comedy-Sendung „Extra3“ komplett verändert. Gefallen tut das jedoch nicht allen Zuschauern.

Was war passiert? Der aufmerksame Leser hat es sicher schon gesehen, wir haben das Wort „rasiert“ direkt am Anfang in die Beschreibung des ARD-Komikers gesetzt. Es liegt also nahe, dass dies nun nicht mehr so ist. Und genau das stimmt auch. Christian Ehring hat sich einen Vollbart wachsen lassen. Wo die Haut früher glatt war wie ein Kinderpopo sprießen nun reichlich Haare.

ARD-Moderator von Zuschauern angegriffen

Sehr zum Leidwesen der Ästhetik-verwöhnten ARD-Zuschauerschaft. Die machte nämlich in Leserbriefen ihrer Unfreude Luft. „Herr Ehring sieht aus wie ein Obdachloser, auf der Suche nach dem nächsten Pennerglück. Herr Ehring ist kein schöner Mensch. Das muss man dann nicht noch unterstreichen“, heißt es beispielsweise.

Oder: „Anscheinend besitzt Herr Ehring keinen Rasierer mehr. Wenn Sie ihm doch bitte einen geben würden. Das Gestrüpp im Gesicht ist schrecklich und nicht vorzeigenswert. Wenn Sie bitte Herrn Ehring nur noch rasiert vor die Kamera lassen würden. Vielen Dank.“

Entrüstung um Christian Ehrings Bart

Auch gut: „Wir sind entrüstet, zum zweiten Mal in der Sendung den Moderator Christian Ehring mit einem fürchterlichen Bartgesicht sehen zu müssen. Gibt es keinen Stylisten, der ihn berät und auf sein wenig akzeptables Aussehen im Fernsehen hinweist, damit man ihn wie vorher gerne ansehen kann?“

Einen besonders aggressiven Beitrag gibt es zum Schluss: „Warum machen Sie sowas??? Es tut uns leid, wir sind ja nicht ALLE vor dem Fernseher, aber so einen Herrn Ehring können unsere Augen nicht mehr ertragen. Schade um so ein schönes Gesicht.“