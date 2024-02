Das ist Reality-TV-Teilnehmerin Anya Elsner

Anya Elsner hatte in der 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ihren großen Moment – ob er gut war, ist eine andere Sache. Mit viel Ach und Krach schaffte sie es über den Laufsteg, bis sie kein Foto mehr bekam. Obwohl sie nicht gerade beliebt war, hat sie sich im Fernsehen trotzdem wohlgefühlt. Deswegen nahm Anya Elsner bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von RTL teil. Viel besser lief es dort nicht. Was es wichtiges über sie zu wissen gibt, erfährst du hier!

Steckbrief Name : Anya Elsner

: Anya Elsner Geburtsjahr : 2003

: 2003 Wohnort : Berlin, Ägypten

: Berlin, Ägypten Beruf : Animateurin und zahnmedizinische Fachangestellte

: Animateurin und zahnmedizinische Fachangestellte Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: anya.elsner

Anya Elsner startete ihre Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte, bevor sie zum Fernsehen ging. Nach der erfolgreichen Aufnahme in die „Germany’s Next Topmodel“-Staffel startete sie als Kandidatin bei Heidi Klum und ProSieben. Mit den Zuschauern verscherzte sie es sich dort jedoch ordentlich.

Anya Elsners TV-Auftritte

Wer die 18. Staffel von GNTM auf ProSieben gesehen hat, wird sich an sie erinnern: Aufgrund ihrer zickigen Art bekam Anya den Ruf der unbeliebtesten GNTM-Kandidatin. Woran das gelegen hat? Ziemlich schnell war klar, dass Anya nicht an der Modelshow teilnahm, um Freunde zu finden – sondern um zu gewinnen. Daraus ist trotz ihrer Einzelkämpfer-Art nicht viel geworden. Vor allem mit ihrer Reaktion auf das Umstyling brachte sie die Zuschauer und Teilnehmerinnen gegen sich auf. Aus der langen Mähne wurde ein blondierter Kurzhaarschnitt. Über ihre negative Art wurde auf Social Media viel hergezogen.

Mein Herzenswunsch ist es auf jeden Fall, weiterhin beim Fernsehen zu bleiben. Anya Elsner

Davon ließ sich die Topmodel-Kandidatin aber nicht abhalten. Um ihren Traum von der TV-Karriere zu verwirklichen, zog sie ins Dschungelcamp. Hier sollte sich ihr Eindruck im Fernsehen um 180 Grad drehen. Sie nahm sich vor, den Zuschauern ihre nette und emotionale Art zu beweisen. Stattdessen erntete sie viel negative Kritik für ihr Interesse an Mitcamper David Odonkor – der offenkundig vergeben war. Außerdem erhoffte sie sich von der Dschungelcamp-Teilnahme natürlich einen Boost für ihren zukünftigen Weg. In Folge zehn musste das Model den Dschungel verlassen.

Jahr TV-Sendung 2023 Germany’s Next Topmodel 2024 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Anya Elsners TV-Auftritte in der Tabelle.

SO läuft es bei Reality-TV-Teilnehmerin Anya Elsner privat

Wie sieht es im Privatleben der Ex-GNTM-Kandidatin aus? Foto: IMAGO/Nicole Kubelka

Im Privatleben der GNTM-Kandidatin sah es nach der Modelshow nicht besonders vielversprechend aus. Trotz zahlreicher Bewerbungen an Modelagenturen erntete Anya Elsner nur Absagen. Nach ihrer kurzen Model-Zeit arbeitete Anya als Animateurin in Ägypten. Der perfekte Ort, um sich einen heißen Flirt nach dem anderen zu angeln – denn auf der Suche nach einer dauerhaften Beziehung ist das Model nach eigenen Angaben nicht. Sie genieße lieber ihr Single-Leben.

Im Dschungelcamp war damit für viel Gesprächsstoff gesorgt. Denn ihr Single-Leben hielt sie nicht davon ab, dem vergebenen David Odonkor schöne Augen zu machen. Auch die familiäre Situation der Kandidatin ist nicht unbedingt leicht. Ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat Anya Elsner nie gehabt und beschreibt sich darum als „Papa-Kind“. Umso größer muss die Enttäuschung über den verpatzen GNTM-Auftritt gewesen sein, als sogar ihr Vater sich schockiert über Anyas Verhalten zeigte. Bleibt zu hoffen, dass er mit Anyas RTL-Debut glücklicher war.

Über Anya Elsner hast du nun alles wichtige erfahren, doch wie sieht es mit ihren Mitstreitern aus? Hier bekommst du alle Infos über Lucy Diakovska.