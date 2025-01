Anna-Carina Woitschack: Noch vor dem „Dschungelcamp“ herrscht Gewissheit

Während sich einige „Dschungelcamp“-Kandidaten schon gebührend auf das TV-Abenteuer vorbereiten und teilweise bereits im Flieger nach Australien sitzen, gibt es einen Star, der noch bis zum bitteren Ende arbeitet: Anna-Carina Woitschack.

Die Schlagersängerin absolviert in den letzten Zügen auf europäischem Boden tatsächlich noch Auftritte, wie aktuell das „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2025“ in Bad Kleinkirchen in Österreich.

Das Festival findet am 17. und 18. Januar statt und neben Anna-Carina sind unter anderem auch DJ Ötzi und das Duo Stefanie Hertel und Marco Ventre dabei. Doch die müssen nicht wie Anna-Carina Woitschack in wenigen Stunden Richtung Down Under aufbrechen, um sich der wohl größten TV-Herausforderung zu stellen.

Die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin verrät jetzt ihr straffes Programm bis zum Abflug.

Anna-Carina Woitschack: Straffes Programm vor „Dschungelcamp“

Gerade noch in Österreich auf der Bühne, bald schon über den Wolken in ein anderes Leben. Was sich Anna-Carina Woitschack da noch vornimmt, klingt nach Stress pur. Bei Instagram sieht man Bilder von ihren Proben beim Festival in traumhafter Schneekulisse mit Winterjacke und dicker Mütze. Die Schlagersängerin verrät ihren Fans dazu:

„Freunde, ich genieße noch mal ganz bewusst die Zeit hier in Österreich. Das mega leckere österreichische Essen, diesen traumhaften Ausblick und die Sonne und die Ruhe vor dem Sturm. Der spätestens dann losgeht, bei mir auf jeden Fall innerlich, wenn ich am Sonntagabend im Flieger sitze.“ Also keine Anzeichen von Stress. Dafür die Info, dass es für sie am Sonntagabend so weit ist.

Anna-Carina Woitschack: „Kann mich mal da draußen jemand kneifen?!“

„Ich werde direkt hier morgen Abend nach meinem Auftritt abgeholt, der Shuttle fährt uns die ganze Nacht nach Frankfurt am Main zum Flughafen, wo wir dann eben Sonntag spätabends nach Australien aufbrechen“, so Anna-Carina weiter, der wohl gerade erst so richtig bewusst wird, was auf sie zukommt. Denn: „Und irgendwie ist es so surreal, kann mich mal da draußen jemand kneifen?! Geht’s wirklich bald ins Dschungelcamp?!“ Geht es, liebe Anna-Carina!

Die Frage ist nur, wie ausgeruht sie wirklich ins australische Dschungel-Abenteuer startet…

Kürzlich hat die Sängerin sich übrigens für einem radikalen Schritt entschieden, den die „Dschungelcamp“-Zuschauer sehen werden. Hier mehr dazu >>>