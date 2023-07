Ann-Kathrin Götze: Sorge um Schwangerschaft – „Möchte das nicht noch einmal“

Bald ist es so weit: Ann-Kathrin Götze und Mario Götze erwarten ihr zweites Baby. Aktuell befindet sich die Influencerin im siebten Monat ihrer Schwangerschaft. Freudig erwartet das Paar das Kind, doch die 33-Jährige macht sich zeitgleich auch große Sorgen.

Auf Instagram vertraut sie ihren Fans jetzt ihre Ängste an. Denn bereits ihre erste Schwangerschaft verlief nicht ideal. Ihr Sohn Rome kam zu früh auf die Welt. Genau das könnte Ann-Kathrin Götze noch einmal blühen. Das ist ein Horrorszenario für die Frau von Fußballspieler Mario Götze.

Ann-Kathrin Götze fürchtet sich

Der Schock nach ihrer ersten Frühgeburt scheint noch tief zu sitzen. Nicht umsonst spricht Ann-Kathrin Götze das Thema offen an und beschreibt ihre Gefühlslage. Auf Instagram schreibt sie nun: „Im Allgemeinen fühle ich mich gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil es eine Risikoschwangerschaft ist und die Chancen auf eine weitere Frühgeburt leider sehr hoch sind und ich möchte das nicht noch einmal für das Baby.“

Weiter heißt es: „Es ist ein harter Start in dieses Leben und viele Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation und ich versuche mein Bestes, um diese Schwangerschaft bis zu den letzten Wochen durchzuhalten.“

Ann-Kathrin Götze achtet mehr auf sich

Damit sie und ihre Familie nicht nochmal diesen schweren Weg gehen müssen, achtet die Influencerin auf sich. Die aktuelle Devise lautet daher: „Mich mehr ausruhen, keinen Sport treiben und das belastet das Wasser in meinen Beinen usw.“

Die Schwangerschaft setzt der 33-Jährigen zwar zu, doch nach eigenen Angaben geht es ihr gut, wie sie schreibt: „Der Körper verändert sich schon so sehr und auch wenn ich versuche, es zu genießen, weil es ein Wunder und es nur für kurze Zeit ist, fühle ich mich an manchen Tagen unwohl. Die Kleidung passt nicht, Cellulite, geschwollene Beine und Akne. Ich will mich nicht beschweren, aber manchmal kann man ein Gefühl nicht unterdrücken.“