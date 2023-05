Andreas Gabalier: Irres Foto – „Wer hätt‘ sich das gedacht“

Andreas Gabalier gehört schon lange zur Spitze der Schlagerstars dazu. Der Sänger ist im österreichischen Graz aufgewachsen und musste bereits einige Schicksalsschläge erleben. Doch Gabalier kämpfte sich durch, nahm offenbar auch seine Musik als Ventil, um Vergangenes zu verarbeiten. Sein Lied „Amoi seg’ ma uns wieder“ widmete er seinem verstorbenen Vater und seiner jüngeren Schwester.

Auch hierzulande überzeugt er mit seinem Musik-Talent. Konzerthallen füllt der „Hulapalu“-Sänger mit absoluter Leichtigkeit. Da verwundert es kaum, dass ihm die Frauen bei seinen Auftritten zu Füßen liegen. Über das eigentliche Liebesleben des Schlagerstars ist wenig bekannt. Doch jetzt taucht er mit einer Blondine an seiner Seite auf.

Andreas Gabalier: „Wer hätt‘ sich das gedacht?“

In seiner Instagram-Story nimmt Andreas Gabalier seine Fans hin und wieder auf seine Reisen mit. Aktuell ist er in Österreich unterwegs und gibt seinen Followern einen Einblick. Doch er ist nicht alleine! Plötzlich taucht ein bekanntes Gesicht neben ihm auf.

In dem Clip steht Silvia Schneider an seiner Seite. Die österreichische Moderatorin und er waren bis 2019 für sechs Jahre ein Paar. Er selbst ist offenbar verwundert über das Treffen der beiden. „Wer hätt‘ sich das gedacht“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln in seiner Instagram-Story.

Mehr Nachrichten:

Gabalier wagt gemeinsame TV-Show mit der Ex

Dahinter steckt eine gemeinsame Fernsehsendung. Mit dabei sein wird auch der österreichische Ex-Skirennläufer Armin Assinger. Am 19. Juni können die Zuschauer dann um 20.15 Uhr beim ORF einschalten, kündigt Silvia Schneider an.

Aktuell gibt der selbsternannte „Volks-Rock ’n‘ Roller“ fleißig Konzerte. Kommende Auftritte in Leipzig und Nürnberg sind bereits restlos ausverkauft. Bis Anfang November kann man Gabalier in diesem Jahr noch auf den großen Bühnen bewundern.