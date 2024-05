Andrea Kiewel: An Tag 1 nach dem „Fernsehgarten“ herrscht Klarheit

„Discofox meets Kirmes“ – was sich anhört wie das Programm eines jeden Dorffestes, schaffte es am Sonntag (26. Mai) auf die große TV-Bühne. Auf die des ZDF, um genau zu sein. Hatte doch Andrea Kiewel ihre „Fernsehgarten“-Zuschauerinnen und -Zuschauer zu eben genau jenem Thema auf den Lerchenberg geladen.

Und gekommen waren nicht nur die Fans. Auch promimäßig war im „Fernsehgarten“ einiges geboten – „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi war beispielsweise da. Ebenfalls in Mainz vor Ort: die Band Fantasy, Mallorca-Sängerin Anna-Maria Zimmermann, Wolle-Petry-Sohn Achim Petry und auch Megastar Andreas Gabalier.

Andrea Kiewel begeistert mit Star-Aufgebot im „Fernsehgarten“

Doch sollte diese absolute Super-Besetzung auch in den Quoten ersichtlich werden? Durchaus. 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten laut des Branchenmagazins „DWDL“ im Gesamtpublikum Kiwis Staraufgebot sehen. Ein starker Marktanteil von 17,9 Prozent.

Und damit auch eine Verbesserung. Schalteten bei der Sendung am 12. Mai beispielsweise lediglich 1,25 Millionen ein. Damit war der „Fernsehgarten“ auch mit Abstand die stärkste Sendung am Sonntagmittag.

ZDF-Zuschauer bleiben nach Andrea Kiewel dran

Ebenfalls ordentlich: „Das Duell der Gartenprofis“, das das ZDF direkt nach dem „Fernsehgarten“ zeigte. 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben nach Kiwi einfach hängen und bescherten der Gartensendung einen ordentlichen Marktanteil von 14,3 Prozent, wie „DWDL“ berichtet.

Ganz stark präsentierte sich am Abend dann die ARD. Der „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Funkensommer“ lockte 6,8 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte. Eine Quote von 26,4 Prozent, mit der die ARD nun entspannt in die Krimi-Sommerpause starten kann. Deutlich dahinter: das ZDF-Abendprogramm. 4,59 Millionen Menschen wollten „Dr. Nice“ sehen – ein Marktanteil von 17,8 Prozent.