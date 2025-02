Andrea Berg: Anhänger traurig – „Schade“

Die Frau ist einfach ein Phänomen. Seit Anfang der 90er-Jahre steht Andrea Berg auf den Bühnen des Landes. Am Samstagabend (1. Februar 2025) startete ihre „Party, Hits, Emotionen“-Tour in der pickepackevollen Buderus Arena in Wetzlar.

Über 30 Songs performte die Schlagerkönigin, bewies ihren Fans damit wieder einmal, dass sie zu den besten ihres Fachs gehört. Und die Anhänger, die feierten ihre Andrea Berg. Nicht nur in der Halle, sondern auch in den Sozialen Medien.

Andrea Berg startet ihre Tour in Wetzlar

Dort hatte Andrea Berg ein kurzes Video von der Show geteilt, sich mit den Worten „Was für eine Energie, was für eine Stimmung! Euch allen von Herzen DANKE für diesen unvergesslichen Auftakt zu unserer großen Arenatour! Wir freuen uns schon jetzt riesig auf unsere weitere Tourreise und können es kaum erwarten, es mit euch allen so richtig krachen zu lassen“ bei ihren Fans für den stimmungsvollen Auftakt in Hessen bedankt.

Und die gaben die Danksagung postwendend zurück. „Vielen Dank für das tolle Konzert in Wetzlar. Ein unvergesslicher Abend“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Facebook. Ein anderer ergänzt: „Es war ein super Konzert!!! Das nächste Treffen kommt bestimmt!!!“ Und ein Dritter jubelt: „Vielen herzlichen Dank für ein megatolles Konzert in Wetzlar, liebe Andrea!“

Tournee hat gerade erst begonnen

Doch nach dem Konzert herrschte bei manchem Besucher auch eine gewisse Traurigkeit: „Es war wunderschön in Wetzlar. Einfach toll. Davon werden wir noch lange zehren. Super schön. Mega Stimmung. Schade, dass es schon wieder vorbei ist.“ Aber gut, ein paar Möglichkeiten, die Schlagerkönigin zu sehen, haben die Fans ja noch.

So spielt Andrea Berg unter anderem noch in der Dortmunder Westfalenhalle (7. März 2025), Berlin (15. Februar 2025), Hamburg (22. Februar 2025), Köln (8. März 2025) oder auch in Oberhausen (9. März 2025).