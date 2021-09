Andrea Berg: Schlagerstar trauert – „Ich habe eine sehr traurige Nachricht“

Schocknachricht für Schlagerstar Andrea Berg. Die Sängerin ist gerade in tiefer Trauer. Auf Instagram wendet sie sich an ihre Fans, schreibt eine emotionale Nachricht, die unter die Haut geht. Doch was war passiert?

Ihr Entdecker Eugen Römer ist verstorben. Für Andrea Berg ein schwerer Schlag.

Andrea Berg: Schlagerstar trauert um Entdecker

„Ich habe eine sehr traurige Nachricht. Eugen Römer ist gestorben. Er hat nun - erlöst von seiner schweren Krankheit - seine große Reise angetreten. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, allen Angehörigen und Freunden“, schreibt Andrea Berg.

Und auch die weiteren Worte gehen ans Herz.

Andrea Berg: Ihr Entdecker ist gestorben. Foto: picture alliance/dpa

------------------

Das ist Andrea Berg:

Andrea Berg wurde am 28. Januar 1966 als Andrea Zellen in Krefeld geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Sportmanager Ulrich im Jahr 2007 lautet ihr bürgerliche Name Andrea Ferber

Andrea Berg betreibt gemeinsam mit der Familie ihres Mannes ein Hotel in Kleinaspach

Bekannt wurde die Schlagersängerin 2001 durch ihr Lied „Du hast mich tausendmal belogen“

Vor ihrer Gesangskarriere war Andrea Berg als Arzthelferin tätig,arbeitete auf der onkologischen Station eines Krankenhauses

Vanessa Mai ist mit Andreas Ferber liiert, dem Stiefsohn von Andrea Berg

Andrea Berg gehört neben Helene Fischer zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen

---------------------------------------

„Eugen wird niemals verstummen. Alle seine wunderbaren Melodien, seine Leidenschaft für die Musik, seine Kreativität, Seelentiefe und Liebe machen ihn unsterblich. Alleine für mich hat er fast 150 Songs geschaffen…“

Noch im Frühjahr dieses Jahres habe sie mit Eugen einen Song geschrieben, erst vor einer Woche habe sie ihn noch wegen einer Ballade gesprochen.

Auf Instagram postet die 55-Jährige obendrein ein rührendes Video von ihrem Entdecker. Es zeigt den Starproduzenten auf diversen Veranstaltungen mit Andrea Berg, privat oder auf der Bühne.

---------------------------------------

Mehr Promi-News:

Sophia Thomalla ohne BH – Fans flippen aus: „Einfach nur wow“

„GZSZ“-Legende gibt Abschied bekannt: Nach 25 Jahren

Martin Rütter platzt der Kragen: „Wie krank muss man sein“

---------------------------------------

Andrea Berg: TV-Auftritt trotz Trauer

Die Sängerin wird trotz der Todesmeldung am Samstagabend bei Giovanni Zarrella in der Live-Show auftreten. Und das aus gutem Grund: „Ich möchte mein Hitmedley in der „Giovanni Zarrella Show“ morgen Abend im ZDF mit dieser leisen Version beginnen - für Eugen…In tiefer Dankbarkeit.“

Wie sich Giovanni Zarrella auf seine Show vorbereitet hat und wie Helene Fischer ihm dabei geholfen hat, liest du hier >>> (jhe)