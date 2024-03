Vox-Star Amira Pocher lebt in großer Angst – „Gefesselt, geknebelt“

Bekannt wurde sie als Partnerin von Oliver Pocher, die überraschende Trennung des Liebespaares im vergangenen Jahr schlug große Wellen. Mittlerweile hat sich Amira Pocher als Moderatorin des Senders VOX einen Namen gemacht.

Seit der Trennung von Oliver Pocher wohnt Amira mit ihren Kindern alleine in einem Haus. In ihrem Podcast namens „Liebes Leben“ spricht die Moderatorin nun über ihre größte Angst.

Vox-Star Amira Pocher trifft drastische Vorkehrungen

Im Rahmen ihres Podcasts spricht Amira Pocher nun über eine Einbruchsserie, die in ihrer Wohngegend die Einwohner in Atem hält. Die Moderatorin wurde in der Vergangenheit bereits selbst Opfer von Einbrechern und erlebte Wohnungseinbrüche auch in ihrem engsten Bekanntenkreis.

Doch Amira hat vorgesorgt und berichtet: „Ich habe hier die komplette Absicherung. Ich habe zehn Kameras. Ich habe Flutlichter. Ich habe Bewegungskameras. Das hier ist ein Hochsicherheitstrakt.“ Die 31-Jährige möchte ihre kleine Familie bestmöglich vor Angriffen schützen.

Die drastischen Sicherheitsvorkehrungen hat Amira Pocher nicht ohne Grund getroffen. Der direkte Nachbar der Moderatorin wurde vor Kurzem überfallen. Der VOX-Star berichtet: „Es waren, glaube ich, zwei Männer. Die haben meinem Nachbarn so eins über den Schädel gezogen. Gefesselt, geknebelt und in den Keller runter gepackt. Und auf einmal waren da fünf.“ Diese Erfahrung hat Amiras Angst nur noch weiter geschürt.

Für den Fall der Fälle scheint Amira Pocher mit ihrer Sicherheitsausrüstung bestens vorbereitet zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass die Moderatorin den Albtraum eines Wohnungseinbruchs nicht noch einmal erleben muss.