Amira Pocher macht trauriges Geständnis – „Hab so Angst um mein Leben“

Sie hat herausfordernde Monate hinter sich und scheint gerade erst wieder auf die Beine gekommen zu sein. Nach der Trennung von ihrem nun Ex-Mann Oliver Pocher im August 2023 waren alle Augen auf die 31-Jährige gerichtet.

Nach anfänglichen gegenseitigen Anfeindungen, scheint das Ex-Paar nun einen guten Umgang mit der Situation gefunden zu haben. Sogar Silvester verbrachte Amira Pocher zusammen mit Oliver und den gemeinsamen Kindern. In ihrem Podcast macht die Moderatorin nun jedoch ein trauriges Geständnis.

Amira Pocher spricht über Panikattacken

Bis zum Zeitpunkt ihrer Trennung sprachen Amira und Oliver Pocher in ihrem gemeinsamen Podcast über Beziehungsthemen. Ab August ging das Ex-Paar jedoch auch podcasttechnisch getrennte Wege. Amira produziert nun gemeinsam mit ihrem Bruder Hima Aly den Podcast „Liebes Leben“. In der aktuellen Folge macht die Moderatorin jetzt ein Geständnis, das es in sich hat. Amira Pocher berichtet von ihrer ersten Panikattacke, die sie während ihrer ersten Schwangerschaft erlitten hat. Während eines Fluges der Familie nach Mallorca unterhielt sich Oliver mit seinen Kindern über die Möglichkeit eines Flugzeugabsturzes. Dieses Thema löste bei Amira die erste Panikattacke ihres Lebens aus.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Amira Pocher berichtet: „In dem Moment ist komplett ein Schalter bei mir um, ich hab‘ so eine Panikattacke bekommen.“ Die Moderatorin fing an zu weinen, sprang von ihrem Sitz auf und versuchte, das Flugzeug noch vor dem Start zu verlassen. Ein Therapeut konnte den Fernsehstar kurze Zeit später beruhigen, Panikattacken in der Schwangerschaft seien komplett normal. Amira erklärt: „Ich hab‘ so Angst um mein Leben, weil der Gedanke allein, dass meine Kinder um mich weinen müssen und mich vermissen, der bricht mir mein Herz.“ Mit diesem ehrlichen Geständnis hätte zu Beginn der Podcast-Folge wohl niemand gerechnet.

Mittlerweile hat Amira Pocher ihre Flugangst überwunden und kann den ein oder anderen Familienurlaub angstfrei antreten.