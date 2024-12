Amazon Prime: Neue Staffel „LOL“ 2025 – mit DIESEM deutschen Kinostar?

Fans sollten die Lauscher spitzen, denn Amazon Prime bringt das Kino in die Kult-Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“. Nach fünf erfolgreichen Staffeln voller Lachkrämpfe und Pointen-Gewittern geht es 2025 in die sechste Runde. Und womöglich mit einem ganz besonderen Gast.

Dabei soll es sich um niemand Geringeren als Kino-Star und Frauenschwarm Florian David Fitz handeln! „Bild“ erfuhr aus Produktionskreisen, dass der „Doctor’s Diary“-Liebling einer der Gaststars der neuen Staffel wird. Ob der charmante Schauspieler es schafft, sich nicht von den Comedy-Profis aus der Reserve locken zu lassen?

Amazon Prime: Das macht „LOL“-Show so schwierig für Stars

Bei „LOL“ gilt stets: Wer lacht, fliegt! Und das ist leichter gesagt als getan, wenn Spaßvögel wie Anke Engelke oder Bastian Pastewka ihr Bestes geben. Comedian Michael Mittermeier, der mit Kurt Krömer die vierte Staffel gewann, beschreibt die Herausforderung gegenüber „Bild“: „Wir waren am Ende durch. Denn diese sechs Stunden, die man dort verbringt, sind eine verdammt lange Zeit. Und die spürst du irgendwann auch.“

Mittermeier weiter: „Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch im normalen Leben so lange nicht lacht, lächelt, schmunzelt, gar nichts macht. Das gibt es nicht.“ Die beliebte Amazon Prime-Show fordert selbst die größten Spaßmacher heraus und sorgt für beste Unterhaltung. Doch das ist noch nicht alles!

Die sechste Staffel wurde laut „Bild“-Infos bereits unter strengster Geheimhaltung abgedreht, und Prime Video hält den genauen Sendetermin noch unter Verschluss. Doch eines ist sicher: „LOL – Last One Laughing“ bricht weiterhin alle Streamingrekorde und bleibt ein Hit bei Prime Video.

Alle Staffeln zu „LOL: Last One Laughing“ findest du exklusiv auf Amazon Prime Video.