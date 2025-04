Amazon Prime: Neuerung! Kunden haben kostenfreien Vorteil

Das sind gute Neuigkeiten für Prime-Nutzer! Der Streamingdienst Amazon Prime hat in den kommenden Wochen einige Highlights auf dem Plan. Doch eine Sache dürfte Kunden ganz besonders freuen.

Die erhalten nämlich ein kostenloses Upgrade!

Amazon Prime: Kostenlose Neuerung für Kunden

Bei Amazon Prime gibt es bald einige neue Formate an Serien und Filmen zu sehen. Der Onlineversandhandel hat einige neue Inhalte in seinem Video-on-Demand-Angebot im Repertoire. Und nicht nur das!

+++ Die besten Serien bei Amazon Prime: Bereit für deine neue Lieblingsserie? +++

Amazon startet am 17. April, pünktlich vor den Osterfeiertagen, seinen eigenen TV-Sender. Laut dem Deutschland-Chef für Amazon Prime Video, Christoph Schneider, wird der Sender allerdings nur im Live-Bereich von Prime-Video unter dem Namen „Prime“ zu finden sein.

„Wir bieten damit Lean Back Entertainment, mehr Orientierung und einen schnelleren Einstieg in die große Vielfalt, die wir zu bieten haben“, so Schneider gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“.

Das Gute: Der neue Sender ist in der Prime-Mitgliedschaft enthalten und kann auch auf allen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten abgerufen werden!

Amazon Prime: diese Formate starten bald neu

Wer lieber Serien, Shows oder Filme schaut, für den gibt es diese neuen Inhalte bei Amazon Prime:

Am 17. April startet neben dem TV-Sender auch die neue Staffel des Erfolgsformats „LOL: Last One Laughing“. Es ist bereits die sechste Staffel mit insgesamt sechs neuen Folgen.

Neu ist am Gründonnerstag auch die neue animierte Serie „#1 Happy Family USA“. Mit überspitzten Kommentaren und satirischen Äußerungen wird in acht Episoden die Geschichte der Husseins auf andere Art und Weise erzählt.

Am 10. April startet darüber hinaus der Original-Film „G20“. Worum es geht? Im Film wird der G20-Gipfel belagert und US-Präsidentin Danielle Sutton (gespielt von Viola Davis) zur Zielscheibe Nummer eins.

Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten. Am 8. und 15. April zeigt Amazon Prime Video zwei Spiele der UEFA Champions League: Bayern München gegen Inter Mailand sowie Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona.