Amazon Prime: Neue Serie sorgt für Fan-Wut – „Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll“

Nachdem Netflix ordentlich in Sachen Reality-TV vorgelegt hat, zieht Amazon Prime nun nach. Der Streamingdienst kündigt die zweite Staffel von „The 50“ an und veröffentlicht direkt den Cast dazu. Die Reaktionen der Fans fallen dabei gemischt aus, wie ein Blick in die Kommentare auf Instagram zeigt.

Amazon Prime macht es offiziell

Schon bald geht der Kampf um die 50.000 Euro wieder los. Insgesamt 50 Kandidaten treten dabei an und wollen in die Fußstapfen von Paco Herb treten, der in der ersten Staffel gewonnen hat.

Das sind die diesjährigen Kandidaten von „The 50“:

Georgina Fleur

Ennesto Monté

Paulina Ljubas

Yeliz Koc

Sandra Sicora

Iris Klein

Patrick Romer

Kevin „Flocke” Patzer

Xander Stephinger

Micaela Schäfer

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Zoe Saip

Micha Schüler

Kevin Schäfer

Christin Okpara

Aleks Petrovic

Christina Dimitriou

Gina-Lisa Lohfink

Marco Cerullo

Christina Grass

Claudia Obert

Paco Herb

Tara Tabitha

Laura Morante

Cosimo Citiolo

Nathalie Gaus

Jenny Elvers

Raffa Plastic

Nikola Glumac

Sam Dylan

Oliver Sanne

Ariel

Yasin Mohamed

Cecilia Asoro

Lukas Baltruschat

Melody Haase

Jürgen Milski

Silva González

Verena Kerth

Kader Loth

Ismet „Isi” Atli

Dilara Kruse

Brenda Patea

Christos Manazidis

Marco Strecker

Laura Blond

Dennis Lodi

Ryan Wöhrl

Milo Moiré

Amazon Prime bringt Fans auf 180

Die Ankündigung schlägt auf Instagram hohe Wellen. Während sich einige Fans auf den Cast freuen, haben andere ordentlich was zu meckern. „16 von 50 (keine 33 Prozent) erkenne ich. Manche mit Namen, manche vom Sehen. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Die Hälfte war letztens schon dabei. Langweilig.“

Die zweite Staffel von „The 50“ geht am 24. März an den Start. An diesem Tag gehen die ersten vier Folgen online. Das Finale kommt am 14. April online.