Amazon Prime: „Die Discounter“-Star packt aus – heftiger Vorfall beim Dreh

Den ganzen Tagesplan darauf abstimmen, um pünktlich um 20.15 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen? Für die meisten ist das mittlerweile keine Option mehr. Stattdessen schaut man Serien und Filme lieber bei Anbietern wie Disney Plus, Netflix oder Amazon Prime.

Letzterer hat jetzt pünktlich zur kalten Jahreszeit die Fortsetzung eines echten Serien-Hits veröffentlicht. Am 27. November startet bei Amazon Prime nämlich die vierte Staffel von „Die Discounter“. Doch beim Dreh lief nicht alles ganz nach Plan. Schauspielerin Klara Lange („Pina“) packt jetzt aus!

Amazon Prime feiert Premiere

Den Alltag in einem Supermarkt zu filmen, klingt für viele wahrscheinlich erstmal nach mittelmäßigem Fernseh-Vergnügen. Doch was die Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belton zusammen mit Bruno Alexander auf die Beine gestellt haben zeigt: Man muss nur wissen, wie es geht! „Die Discounter“ wurde innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Unser Partnerportal BERLIN LIVE war bei der Premiere der vierten Staffel in der Hauptstadt dabei – und hat pikante Details erfahren.

Knapp 400 Gäste kamen am Mittwoch (20. November) in das Colosseum Filmtheater, um die neue Staffel inklusive Screening von drei neuen Folgen zu feiern. Mit dabei waren nicht nur eine Menge Content Creator wie Adrian Vogt, besser bekannt als „Aditotoro“, oder Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes, sondern auch ein Großteil des Casts.

Diese Panne blieb im Gedächtnis

Geplaudert wurde am blauen Teppich dabei über die Highlights der neuen Staffel – und natürlich auch über Pannen beim Dreh. Denn wie so oft in der Film- und Serienbranche lief auch am Set von der Amazon Prime-Produktion „Die Discounter“ nicht alles nach Plan.

Gegenüber BERLIN LIVE verriet die Darstellerin von „Pina“, Klara Lange, welcher Drehtag ihr sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Denn ausnahmsweise sollte einmal außerhalb der sonst typischen Kulisse, dem fiktionalen Kolinski-Supermarkt, gedreht werden.

Dieses Mal sollte es stattdessen in einen Park gehen. Der Plan für die Szene – ohne zu viel verraten zu wollen: „Ein romantisches Picknick im Park“, so die Schauspielerin. Doch daraus wurde nichts, wie sie verrät: „Wir hatten strömenden Regen, typisch Hamburg.“

Plötzlich musste kurzerhand improvisiert werden. Doch das ist bei „Die Discounter“ keine Seltenheit. Denn im Grunde finden sich im Drehbuch des Amazon Prime-Hits nur grobe Anweisungen, was in der Szene passieren soll. Wie die Schauspieler dahin kommen und wie die Dialoge genau gestaltet sind, ist ihnen überlassen.

