Amazon Prime: „LOL“-Hammer! SIE sind diesmal dabei

Es wird wild, es wird witzig, und ja, es wird wahrscheinlich auch ziemlich schwer für sie, nicht zu lachen! Die beliebte Amazon Prime Comedy-Gameshow „Last One Laughing“ darf nun zwei völlig neue Promis begrüßen: Bill und Tom Kaulitz!

Die bekannten Gesichter hinter der Band Tokio Hotel und Stars der neuen Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“, sind jetzt bereit, die nächste große Bühne zu erobern – und dieses Mal ist es Amazon Prime Video!

Amazon Prime: Geheime Produktion der Spezial-Folge

Die Zwillinge stürzen sich dabei in ein ganz neues Abenteuer. Wie „BILD“ exklusiv berichtet, werden die beiden Rockstars in der kommenden Halloween-Special-Ausgabe von „LOL: Last One Laughing“ auftreten. Die Regeln sind einfach, aber gnadenlos: Wer zweimal lacht, fliegt raus! Unter strengster Geheimhaltung fand die Produktion dieses ersten „LOL“-Halloween-Specials bereits in München statt.

Michael „Bully“ Herbig selbst enthüllte die Pläne während der diesjährigen Programm-Präsentation von Prime Video in Berlin, hielt sich jedoch bedeckt, was die Teilnehmer angeht. Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Kaulitz-Brüder werden ihr Glück versuchen! In ihrer Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ sieht man, wie die beiden häufig in Gelächter ausbrechen – eine Eigenschaft, die ihnen in der „LOL“-Arena zum Verhängnis werden könnte…

Das Publikum kann sich auf jeden Fall auf eine Episode voller Spannung und Humor freuen, die die Zuschauerrekorde der letzten fünf Staffeln und des Weihnachts-Specials möglicherweise noch übertrifft.

Es wird spannend sein zu sehen, ob die Brüder als Team antreten oder jeder für sich kämpft. Beim letzten „LOL“-Weihnachts-Special 2023 traten die Kandidaten nämlich paarweise an. Wird das auch diesmal der Fall sein? Die Spannung steigt!