Amazon Prime: Ski-Halle, Drogen, Überfälle – das erwartet dich in der neuen Staffel „Die Discounter“

Die erste Staffel von „Die Discounter“ auf Amazon Prime war ein Überraschungserfolg. Als auch die zweite einschlug, wurde klar: Diese Serie verschwindet so schnell nicht mehr aus der deutschen Fernseh-Landschaft.

Die skurrilen Geschichten um die Discounter-Crew um Jonas, Flora, Titus und ihren Chef Thorsten sind längst Kult und haben Einzug in Pop- und Meme-Kultur gehalten. Zum Karneval ist die Arbeitskluft von „Feinkost Kolinski“ immer wieder ein beliebtes Kostüm. Nun ist die neue Staffel draußen. Thorsten-Schauspieler Marc Hosemann erklärte im Interview die Highlights der Staffel.

Amazon Prime: „Die Discounter“ mit großem Bruch

Die beginnt nämlich mit einem großen Bruch. Denn Thorsten konnte seinen Job als Filialleiter bei „Feinkost Kolinski“ nur retten, indem er eine seit Jahren leerstehende Filiale im strukturschwachen Hamburger Stadtteil Billstedt übernimmt. Die Filiale in Altona war weg. „Keiner möchte den Laden haben und jetzt müssen wir versuchen, das Schiff wieder flott zu machen“, erklärt Thorsten-Darsteller Marc Hosemann im Interview mit dieser Redaktion.

Die dritte Staffel von „Die Discounter“ läuft auf Amazon Prime. Foto: Amazon Prime/Christine Schroeder

Und was gibt es sonst so? Da will Marc Hosemann nicht allzu viel spoilern. „Es gibt Action in der Skihalle, es gibt Action mit Alkohol. Es gibt sogar Drogen dieses Mal. Es gibt Auto-Action auf dem Parkplatz, es gibt Überfälle, es gibt Gewalt… Es gibt alles.“

Neue „Discounter“-Folgen kommen gut an

Seit dem 22. November sind die neuen Folgen draußen. Am Abend zuvor gab es für 450 Freunde, Wegbegleiter und Fans ein Screening von vier Folgen in Berlin. Und die kamen ziemlich gut an und machten den Zuschauern Lust auf mehr. Immer wieder lachte das Publikum laut auf – und quittierte vor allem die Auftritte von Ladendetektiv Jonas mit euphorischen Rufen.

