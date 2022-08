Amazon Prime enthüllt irres „The Boys“-Geheimnis – es geht um „Soldier Boy“

Die Kunden von Amazon Prime lieben „The Boys“! Mit der Superhelden-Satire scheint der Streamingdienst einen wahren Volltreffer bei seinen Zuschauern gelandet zu haben.

Staffel 3 von „The Boys“ wurde von den Fans mit 98 Prozent auf dem Portal „Rotten Tomatoes“ sogar noch besser bewertet als die vorherigen zwei. Das dürfte vor allem an dem von Amazon Prime neu eingeführten Antagonisten „Soldier Boy“ liegen.

Amazon Prime führt neuen „The Boys“-Bösewicht ein – Fans können nicht genug bekommen

In Staffel 1 und 2 ist sein Name bereits gefallen, doch erst in den neuen Folgen bekommen die Fans den berüchtigten „Soldier Boy“, Amerikas ersten und größten Superhelden, erstmals zu sehen.

Dabei handelt es sich nicht etwa um einen Nebencharakter à la „Stormfront“, sondern um eine der wohl wichtigsten Figuren im Universum der „The Boys“-Comics. Sehr zur Freude der Fans, denn die können gar nicht genug bekommen von „Soldier Boy“, der von Schauspieler Jensen Ackles verkörpert wird.

Amazon Prime verrät, was es mit einer bestimmten „Soldier Boy“-Szene in Staffel 3 von „The Boys“ auf sich hat. Foto: Amazon Studios

Und nun liefert ihnen Amazon Prime auch noch exklusive Behind-the-Scenes-Informationen, die „Soldier Boy“ nur noch cooler wirken lassen.

Amazon Prime verrät ultimativen Anti-Kater-Trick – „Soldier Boy“ schwört darauf

Zu einer Aufnahme aus dem Staffelfinale gibt Amazon Prime bei Instagram preis, was es eigentlich mit „Soldier Boys“ Vorliebe für Cola gemischt mit Milch auf sich hat:

„Falls ihr euch gefragt habt, warum 'Soldier Boy' im Finale von 'The Boys' S3 Milch mit Cola bechert: Showrunner Eric Kripke hat auf Twitter verraten, dass es sich bei dem Drink um ein Hausmittel gegen Kater handelt.“

In seinem Tweet erklärt der Serienschöpfer zudem, dass es ursprünglich sogar einen Dialog in der Folge geben sollte, indem über den Hausmittel-Trick aufgeklärt wird, „aber er wurde gekürzt“.

Und da sag' noch einmal jemand, Fernsehen würde nicht bilden! Na, dann dürfte den „The Boys“-Fans jetzt ja wohl klar sein, zu welchem Getränk sie nach der nächsten wilden Partynacht greifen müssen.