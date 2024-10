Alessia Herren privat: Am Grab ihres Vaters Willi Herren macht sie DIESE Kampfansage – „Versprochen“

Alessia Herren ist die Tochter des 2021 verstorbenen Schlagersängers Willi Herren. Mit dem Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ bei RTL tritt die 22-jährige Alessia Herren in die großen Fußstapfen ihres Vaters. Ganz fremd ist sie dem Reality-TV aber nicht. Die Tochter des Schlagerstars hat schon einige TV-Auftritte hinter sich – und die sind nicht ohne. Doch ist Alessia Herren privat genauso draufgängerisch?

Egal ob bei „Ab ins Kloster“ oder „Promi Big Brother“ – still war es um die Tochter von „Lindenstraße“-Star Willi Herren nie. Auch privat hat Alessia Herren einiges zu sagen. Von einigen Erlebnissen im Privatleben des Realitystars solltest du unbedingt wissen!

Alessia Herren privat: DAS ist der Mann an ihrer Seite

Alessia Herren lernte ihren Freund ganz unromantisch kennen. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Aus ihrem Liebesleben machte Alessia Herren nie ein Geheimnis. Wie sie ihren Partner Can kennenlernte? Nicht etwa bei einem romantischen Date, sondern ganz überraschend vor einem Kiosk. Wie „Promiflash“ schreibt, soll es zwischen Alessia Herren und ihrem Freund aber keine Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Genau gesagt: Er war nicht mal ihr Typ. Auf Social Media suchte Can dann den Kontakt zur Tochter des „Lindenstraße“-Stars. Nach einigen Wochen folgte das erste Treffen.

Im Oktober 2022 gab Alessia Herren über Social Media ihre Schwangerschaft bekannt. Nachdem Alessia schwanger wurde, fand die Verlobung mit Freund Can am 2. Februar 2023 statt. Zwei Monate später kam das Baby von Alessia Herren zur Welt: eine Tochter namens Anisa-Amalia.

Alessia Herren verteidigte ihren toten Vater vor Fremdgeh-Gerüchten

Bei den Eltern von Alessia Herren, „Lindenstraße“-Star Willi Herren und Mirella Fazzi, kam 2003 es nach zehn Jahren zur Trennung. Danach lebte Alessia Herren mit ihrem Bruder Stefano bei ihrer italienischen Mutter in Köln.

Mit nur 45 Jahren wurde Schlagersänger und Schauspieler Willi Herren am 20. April 2021 tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Die Umstände des Todes von Alessia Herrens Vater sind ungeklärt. Nach dem Tod von Willi Herren kehrte jedoch keine Ruhe in die Familie ein. Stattdessen machten Gerüchte über die Untreue von „Lindenstraße“-Star Willi Herren die Runde. Fotos fremder Frauen tauchten auf seinem Handy auf, woraufhin die damalige Ex-Partnerin Jasmin äußerte, sie hätte in der Partnerschaft oft mit Untreue zu kämpfen gehabt. Willi Herren soll seine Ex-Partnerin mit Jana Windolph betrogen haben.

Diese Vorwürfe hörte Alessia Herren überhaupt nicht gerne. Sie behauptete, die Vorwürfe zum Fremdgang wären falsch und die Frau auf den Fotos wäre längst die neue Partnerin ihres Vaters gewesen. Der Streit eskalierte, als es zur Beerdigung von Willi Herren kam. Dort legte die Ex-Frau Jasmin einen Kranz mit der Aufschrift „Auf ewig. In jeder Sekunde in meinem Herzen. In meiner Seele. Ä lääve lang. Ich liebe dich! Deine Ehefrau Jasmin“ auf das Grab von Willi Herren. Für Alessia Herren überschritt das eine Grenze – sie entfernte die Schleife mit der Inschrift.

Durch Willi Herren bekam Alessia einen Karriere-Boost. Foto: imago/Future Image

Alessia Herren privat: Am Grabstein ihres Vaters erklärt sie Hatern den Krieg

Nach dem Tod ihres Vaters Willi Herren kam für Alessia Herren der große Schock. Willi Herren wurde auf dem Kölner Melatenfriedhof beerdigt. Doch plötzlich sah dort nichts mehr so aus, wie gewohnt. Ganz im Gegenteil: Das Grab von Willi Herren wurde im Mai 2024 komplett von Fremden verwüstet. Grabkerzen und mehrere Gegenstände standen nicht mehr am Grabstein, sondern lagen verteilt auf dem Gehweg. Für Alessia Herren steht fest: Der Vandalismus ist purer Hate gegen ihren Vater.

Gegen solche Aktionen hat Alessia Herren nur eins zu sagen – sie will die Täter nicht ungeschoren davonkommen lassen. Auf Instagram spricht sie deswegen eine Drohung gegen die Hater ihres Vaters aus: „Wie dreckig kann man sein? Ihr verwüstet den Grabstein meines verstorbenen Vaters. Ich werde dich suchen und ich werde dich finden! Heute noch! Versprochen!“ Den Grabstein und den Ruf ihres Vaters würde Alessia Herren garantiert bis zum Tod verteidigen.

Im Kloster legte sich Alessia Herren mit einer Nonne an

Ihren ersten TV-Auftritt hatte Alessia Herren 2015 in der Doku-Soap „Die Herrens – Willis wilde Welt“. Erst ein paar Jahre später geht es für Alesssia in anderen TV-Formaten neben waschechten Realitystars weiter. Im Jahr 2019 zieht Alessia Herren in der ersten Staffel von „Ab ins Kloster“ auf Kabel1 für acht Tage zu den „Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesus Christus“. Mit dabei? Freundin Emmy Russ. Das Kloster hat Alessia Herren und der Freundschaft zu Realitystar Emmy aber alles andere als gutgetan. Denn wie sich zeigte, konnte Alessia Herren mit den Regeln des Klosters nicht umgehen. In einem Ausraster gegen eine Nonne machte sie das deutlich.

Beim Basteln einer Kerze riss Alessia Herren der Geduldsfaden, sie packte ihre Koffer und wollte aus dem Kloster abhauen. Als das Team der TV-Produktion sie an der Flucht hindern will, schreit sie wild drauflos, die Kameras sollen ausgeschaltet werden und sie versucht, der Nonne die Koffer aus der Hand zu reißen. Das ganze Drama führte schließlich zum Abbruch des Experiments „Ab ins Kloster“ nach drei Tagen. Trotzdem sagte Willi Herren, der Aufenthalt hätte Alessia Herren dazu gebracht, ihren Realschulabschluss an einer Abendschule nachzuholen. Die Wege von Emmy Russ und Alessia Herren trennten sich nach dem Kloster. Erst in der achten Staffel von Sat.1-Sendung „Promi Big Brother“ begruben Alessia Herren und Realitystar Emmy Russ das Kriegsbeil. Alessia Herren flog 2020 bei „Promi Big Brother“ schon nach drei Tagen raus.

Im Keller versteckt: In dieser Nacht hatte Willi Herren Angst um Alessia

Im Jahr 2016 verschwand die 14-jährige Alessia Herren spurlos und wurde von Willi Herren als vermisst gemeldet – einen Tag später tauchte sie wieder auf. Mit zwei ihrer Freundinnen galt Alessia Herren für eine Nacht als vermisst. Die Erklärung von Vater Willi Herren? Angeblich soll Alessia Herren von einem unbekannten Mann verfolgt worden sein und leichte Verletzungen davongetragen haben. In der Nacht sollen sie sich in einem Keller versteckt haben. Der Schockzustand soll noch mehrere Tage danach angehalten haben. Der Clou an der Sache? Die Polizei hielt die Geschichte für nicht glaubwürdig. Wahrscheinlicher war eher, dass Alessia Herren mit Freundinnen um die Häuser gezogen ist.

