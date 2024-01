„Alarm für Cobra 11“-Star Christian Oliver und Töchter sterben bei Flugzeugabsturz – schreckliche Aufnahmen

Schock-Nachricht von Christian Oliver! Der deutsche Schauspieler ist im Alter von 51 Jahren auf tragische Weise verstorben.

Bei einem Flugzeugabsturz sind Christian Oliver und seine beiden Töchter ums Leben gekommen. Bekannt wurde er unter anderem durch die beliebte RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“.

„Alarm für Cobra 11“-Star Christian Oliver tot

Von 2002 bis 2004 war Christian Oliver bei „Alarm für Cobra 11“ zu sehen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Schauspielern, gelang dem 51-Jährigen auch der Durchbruch in Hollywood. So hatte Christian Oliver beispielsweise beim letzten Indiana-Jones-Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ eine kleine Rolle.

Am Donnerstagmittag (4. Januar) saß der Schauspieler in einem einmotorigen Flugzeug, das plötzlich ins Meer stürzte. Das bestätigte die Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force. Alle vier Insassen – Christian Oliver, seine beiden Töchter und der Pilot – starben bei dem tragischen Unglück. „Die vier Leichen der oben genannten Personen wurden von Mitarbeitern der Küstenwache aus dem Flugzeug/See geborgen und später von einem Arzt für tot erklärt“, heißt es in einem offiziellen Statement. Die beiden Töchter Madita und Annik waren gerade einmal 10 und 12 Jahre alt.

Video zeigt tragischen Flugzeug-Absturz

Nach Angaben der Behörde war das Flugzeug von Becquia, einer beliebten Touristen-Insel gestartet und auf dem Weg zum Inselstaat St. Lucia. Doch während des Flugs gab es plötzlich Schwierigkeiten, sodass es zum Absturz kam. „Fischer und Taucher aus Paget Farm begaben sich mit ihren Booten zum Ort des Geschehens, um Hilfe zu leisten. Die SVG-Küstenwache wurde informiert und reiste schnell nach Paget Farm, Bequia, um die Rettungsarbeiten zu leiten“, so die Beamten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es wird noch nach der Ursache für den verheerenden Absturz gesucht – die Ermittlungen laufen. In den sozialen Medien kursiert bereits ein Video. Augenzeugen sollen den schrecklichen Moment des Flugzeugabsturzes ins Wasser gefilmt haben.