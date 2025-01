Nach langem Rätseln – MDR-Sendung kehrt nach Pause zurück

Anfang Januar mussten Schlagerfans eine bittere Nachricht verkraften: Nach dem 3. Januar 2025 hieß es erst einmal Pause für „Schlager des Monats“ und das beliebte Format verschwand von der Bildfläche des MDR.

Kein monatlicher Überblick über die 50 angesagtesten Schlager-Pophits, keine brandneuen Tracks und keine aufregenden Newcomer aus der Schlagerszene – auf all das mussten die Zuschauer schweren Herzens bis zum 14. März verzichten. Doch woran liegt das überhaupt? Der Sender MDR bezog nun Stellung zu diesem Thema und teilte dies Schlager.de mit.

MDR: Diese Veränderungen erwarten Schlagerfans

Künftig müssen sich die Zuschauer an einen neuen Namen des Formats gewöhnen. So wurde der Titel „Schlager des Monats“ in „Schlagerhitparade“ umgetauft. Doch dies seien nicht die einzigen Veränderungen.

Man werde zukünftig die Schlagerfans näher einbeziehen. Die Songauswahl werde durch die Hörer der ARD-Schlagerwellen mitbestimmt. MDR ging weiterführend näher auf das Konzept ein: „Präsentiert werden darin aktuelle und angesagte Schlager, die am häufigsten gespielten monatlichen Schlager-Hörfunkhits und das Beste aus der ARD-Schlagerhitparade.“

Zudem stehe auf den Programmpunkten der neuen TV-Sendung „die Lieblingshits der Hörer und Hörerinnen, die TOP-10 der am meisten gespielten Schlagertitel und natürlich die angesagten Stars im neu gestalteten Studio.“

„Schlager des Monats“: Die Talentschmiede des Schlagers wird weiterhin gefördert

Zwei Details bleiben aber beständig: So wird Christin Stark weiterhin die Moderation der unterhaltsamen und abwechslungsreichen Musiksendung leiten. Außerdem werde es auch weiterhin die Rubrik „Stark und neu“ geben. Sie diene als exzellente Möglichkeit, jungen Talenten zu großen Karrieresprüngen zu verhelfen.

Schlussendlich müssen sich Schlagerfans den 14. März 2025 schon einmal fett im Kalender markieren. Dann feiert das Format im MDR um 20.15 Uhr sein Comeback!