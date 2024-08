Adele in München: Nach Security-Drama – DAS musst du auf den Konzerten beachten

Megastar Adele setzt dieses Jahr DAS Sommer-Highlight in München! Für insgesamt zehn Konzerte ist sie in die bayerische Hauptstadt angereist und wird noch den ganzen August für weitere Auftritte auf der Bühne stehen. Die maßgeschneiderte „Adele World“ bietet dabei rund 80.000 Fans Platz auf dem Messegelände.

Am Mittwochabend (14. August) wird die Künstlerin das Publikum erneut mit ihrer einzigartigen Stimme umhauen. Doch die Vorfreude auf weitere Shows wird von einem Sicherheitsvorfall überschattet. Worauf müssen die Fans bei ihren Konzertbesuchen achten?

Adele: Stress mit der Security

Normalerweise versprechen Konzertbesuche, ein unbeschwertes Erlebnis zu werden. Doch bei einem der ersten Auftritte von Adele in München kam es zu Problemen mit dem Sicherheitspersonal – die Sängerin mischte sich sogar in die Situation ein. Euphorische Fans sollen aufgestanden sein und getanzt haben. Die Security hatte die Menge daraufhin angewiesen, wieder Platz zu nehmen. Ein Video auf Social Media zeigte die Reaktion der „Rolling in the Deep“-Interpretin: „Hört auf, meinen Fans zu sagen, dass sie sich hinsetzen sollen. Steht auf, wenn ihr wollt.“

Für die Konzertreihe in München gelten strenge Sicherheitsregeln. Die Veranstalter haben umfassende Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten und diese auf der offiziellen Website der Veranstaltung festgehalten. Ist Tanzen in den Zuschauerrängen etwa verboten?

Adele: Klare Ansage des Veranstalters

Konkret wird für die Konzerte in München kein Tanzverbot ausgesprochen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass im Stehplatzbereich Crowdsurfing und das Tragen von Personen auf den Schultern untersagt ist. Außerdem ist auf Ansagen des Sicherheitspersonals unbedingt Folge zu leisten.

Zu verbotenen Gegenständen gehören unter anderem professionelle Kameras, Selfie-Sticks, Feuerwerk und Glasflaschen. Auch Waffen und Messer dürfen selbstverständlich nicht mitgebracht werden. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird von der Veranstaltung ausgeschlossen, und die Eintrittskarte verliert ihre Gültigkeit. Eine Rückerstattung des Ticketpreises ist ausgeschlossen.

Wie „Bild“ berichtet, kam es bei einem Konzert am Freitagabend (9. August) erneut zu einem Vorfall. Zwei Sicherheitsleute sollen sich gegen einen Konzertbesucher körperlich eingesetzt haben. Der Fan landete daraufhin im Krankenhaus. Polizeisprecher Christian Drexler bestätigte gegenüber der Zeitschrift, dass gegen die Security wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird.