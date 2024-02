Adele in München: Veranstalter schwärmt – „Da bleibt einem wirklich der Atem stocken“

Es dürften anstrengende Tage für Klaus Leutgeb gewesen sein. Den Mann, der maßgeblich daran beteiligt war, DAS Konzerthighlight des Jahres nach Europa zu holen. Gleich vier Konzerte wird Pop-Megastar Adele im August auf dem Messegelände München spielen. Ihre einzigen Auftritte in ganz Europa.

Es ist ein Coup, der Klaus Leutgeb in Zusammenarbeit mit „Rock am Ring“-Legende Marek Lieberberg da gelungen ist. Ein Coup, über den seit Mittwoch die ganze Welt berichtet. Dreimal sei er zu Adele nach Las Vegas gereist, habe der Sängerin („Hello“, „Someone like you“) eine Idee vorgestellt, die es so noch nie gab. Eine Konzertbühne, die eigentlich viel mehr ist, als eine einfache Bühne – eine „Adele-World“ werde es vielmehr, so der prominente Konzertveranstalter.

Adele spielt vier Konzerte in München

Zwei Jahre habe der Prozess gedauert, entstanden ist eine maßgeschneiderte Bühne, ganz nach den Wünschen der Künstlerin. „Es war eine hundertprozentige, direkte Entscheidung von ihr“, sagt der 50-Jährige. Spannend auch: „Die Entscheidung, es zu tun, hatte nicht vordergründig wirtschaftliche Parameter oder Entscheidungsgründe, sondern ausschließlich inhaltliche. (…) Sie kann tun, was sie für sich machen möchte.“

Konzertveranstalter Klaus Leutgeb. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Entworfen wurde die Arena übrigens von Florian Wieder, der auch schon für die Bühnen von Rammstein oder U2 verantwortlich war. Aus Problemen der Vergangenheit habe man gelernt. Wir erinnern uns: Auch Helene Fischer spielte 2022 auf dem Gelände, starke Regenfälle hatten dieses aber extrem unter Wasser gesetzt, zum Teil in eine Schlammlandschaft verwandelt.

„Wir haben viel gelernt“

„Es wird alles anders gemacht. Es wird einen Boden geben, die ganze Fläche wird befestigt. Im Grunde bauen wir eine kleine Stadt und das beginnt auch tatsächlich damit, sich mit dem Boden, dem Untergrund zu beschäftigen. Es muss vom Boden bis zum Dach funktionieren. Da geht es nicht nur um die Optik, sondern es geht auch um die Infrastruktur, die Logistik. Wir haben viel gelernt, wir kennen alle Dinge, auf die man achten muss, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das wird schon sehr, sehr cool“, sagt Leutgeb.

Der übrigens selbst zum großen Adele-Fan geworden zu sein scheint: „Ich war in Vegas bei der Show. Ich kann nur sagen, ich habe viel gesehen in meinem Leben, aber man muss sagen, wenn sie auf die Bühne kommt und mit ‚Hello‘ die Show startet, nur sie, ein Piano, da bleibt einem wirklich der Atem stocken.“ Ein Gefühl, auf das sich auch die Fans in München freuen dürfen.

Tickets gibt es ab dem 7. Februar im PreSale, der offizielle Ticketverkauf startet am 9. Februar 2024. Die Konzerte finden am 2., 3., 9. und 10. August statt. Pro Konzert werden 80.000 Zuschauer erwartet.