„75 Jahre ARD“: Mit DIESER Überraschung hat niemand gerechnet

Am Samstagabend (5. April) ist es soweit und die ARD strahlt eine dreistündige Show der Superlative aus. Denn der Sender wird 75 Jahre alt und die große Feier hat es in sich. Kai Pflaume führt durch „75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow“ und begrüßt eine Vielzahl an prominenten Gästen.

Millionen von Zuschauern werden sich die Show vom heimischen Sofa aus anschauen, im Studio jubelt zudem ein großes Live-Publikum. Barbara Schöneberger in einem Engelskostüm ist nur eins der vielen Highlights des bunten Abends. Doch mit DIESER Überraschung hätte wohl im Voraus niemand gerechnet.

„75 Jahre ARD“: Sarah Connor singt Medley der besonderen Art

Die Liste der hochkarätigen prominenten Gäste von „75 Jahre ARD“ scheint endlos. Neben Günther Jauch, Ingo Zamperoni, Iris Berben, Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär, Alexander Bommes und Dieter Hallervorden sowie Jan Josef Liefers dürfen sich die Zuschauer auf viele weitere bekannte Gesichter freuen. Doch ein Auftritt der ganz besonderen Art lässt das Publikum garantiert in Erinnerungen schwelgen.

Denn niemand Geringeres als Popstar Sarah Connor hat am Samstagabend eine ganz besondere Performance vorbereitet. Nachdem Kai Pflaume einen Blick auf einige der beliebtesten Kinderserien der letzten 75 Jahre geworfen hat, darf die Sängerin ein Medley der Titelsongs genau dieser Sendungen zum Besten geben. Gewohnt sympathisch blickt die 44-Jährige in die Kamera, sie trägt ein blaues Kleid, schwarze Stiefel und einen frechen Pferdeschwanz.

+++ Sarah Connor kann ihre Emotionen kaum zurückhalten – „Herzergreifend“ +++

Was dann folgt, ist an Nostalgie kaum zu übertreffen. Denn der „75 Jahre ARD“-Gast beginnt seinen Auftritt mit einem Cover des Titelsongs von „Der Sendung mit der Maus“. Zu den Klängen der Bigband des NDR kommt Sarah Connors Stimme bestens zur Geltung. Der nächste Song mag Fans der „Sesamstraße“ bekannt vorkommen. Denn auch diesen Titelsong lässt die Musikerin nicht aus. Mit dem Intro von „Pippi Langstrumpf“ rundet Connor ihren Auftritt ab. Mit diesem nostalgischen Auftritt des Popstars hat sicherlich niemand gerechnet!

Für viele Zuschauer stellt der Samstagabend eine wahre Reise in die Vergangenheit dar. Die „75 Jahre ARD“-Show zeigt Rückblicke aus den vergangenen Jahrzehnten und porträtiert die beeindruckende Erfolgsgeschichte des Senders.