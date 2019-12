„5 gegen Jauch“: Als ausgerechnet SIE unerwartet in der Show auftaucht, ist Günther Jauch baff

Durch einen Hintereingang ist ein Überraschungsgast in das „5 gegen Jauch“-Studio gekommen. Hinter den Kulissen hat sie sich die Haare zurechtgemacht, dann ist sie um die Bühne herumgeschlichen.

Nach kurzer Zeit war sie sich sicher: „Jetzt wird's Zeit, dass die Prinzessin auf die Bühne geht“. Und dann marschierte Überraschungsgast Ilka Bessin (48) grinsend auf Jauch und seine fünf Rategegner bei „5 gegen Jauch“ zu.

„5 gegen Jauch“: Überraschungsgast crasht die Sendung

„Gibt's einen Anlass?“, fragte der verdutzte Jauch den Überraschungsgast. „Ich steh' halt auf alte Männer“, witzelte Bessin (Cindy aus Marzahn), umarmte Jauch und drückte ihm einen dicken Schmatzer an die Schläfe.

Ilka Bessin crashte am Freitagabend die RTL-Show „5 gegen Jauch“. Foto: imago images / Future Image

Drei Dingen fehlten der Show am Freitagabend, fand die 48-Jährige: „Es ist ein bisschen Zeit für Intelligenz, Kompetenz und natürlich auch ein bisschen Attraktivität.“

Es gab noch einen weiteren Grund für den unangekündigten Besuch. Bessin war vor kurzem in Jauchs Show „Bin ich schlauer als Günter Jauch?“ zu Gast und lieferte dort eine gute Vorstellung ab.

Schmatzer für Günter Jauch

„Wir haben ja letztes Mal gesehen in der Sendung, hat ja super funktioniert, und der [Jauch] ist ja nicht sooo intelligent“, stichelte die Komikerin.

Deswegen wolle sie wieder in einer Quizshow mit Jauch dabei sein – und crashte aus diesem Grund seine Sendung am Freitagabend. Sie gesellte sich zu dem prominenten Fünfer-Rateteam, um gegen Jauch zu gewinnen.

Jauch mit Knutschfleck

Der bemerkte wenig später den roten Lippenstiftabdruck neben seinem Ohr. „Ich hab jetzt so viel Lippenstift im Trommelfell. Ich höre überhaupt nichts mehr“, mosert der Entertainer. Mit einem Kosmetiktuch entfernt er den Fleck.

„Ich bin gespannt, ob Jauch das Tuch mit nach Hause nimmt und in einem Glaskasten ausstellt – so als Erinnerung an mich“, witzelte Bessin.

Rateteam unterliegt Jauch

Zwar brachte Bessin eine gute Portion Spaß in die Sendung. Zum Sieg hat es für die 48-Jährige und das restliche Rateteam allerdings nicht gereicht.

Jauch ging mit 41.400 Euro als Sieger vom Platz, die einem guten Zweck zugeführt werden. (vh)