„Menschen, Bilder, Emotionen“: Hallaschka verrät Geheimnis – es steckt im Titel

Es gehört zum Jahresabschluss wie Weihnachten, Silvester oder der Raclette-Grill: Der RTL-Jahresabschluss „Menschen, Bilder, Emotionen“. Moderierten im vergangenen Jahr noch Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg, hat sich RTL dieses Jahr für „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka als Moderater des Jahresrückblicks entschieden.

Und der scheint schon in großer Vorfreude ob der neuen Aufgabe. Auch wenn in diesem Jahr nicht allzu viel Gutes passiert ist. „Das ist natürlich unsere größte redaktionelle Aufgabe, eine Sendung zu schaffen, die das Jahr abbildet, aber auch keine Schlagseite bekommt. Am Ende soll im besten Fall eine unterhaltsame Sendung dabei herauskommen. Das sagt aber nichts über die Leichtigkeit oder die Schwere der Themen aus. Wir werden das, was schwer und vielleicht auch tragisch ist, mit dem gebotenen Ernst in der Sendung abbilden“, so Hallaschka im Interview mit der „Teleschau“.

RTL zeigt „2023! Menschen, Bilder, Emotionen“

Aber auch auf spannende Gäste darf sich Hallaschka freuen. „Ich werde die Gelegenheit haben, mit Mick Jagger zu sprechen, der in diesem Jahr 80 geworden ist und damit spätestens jetzt den Status „Lebende Legende“ erworben hat. Darüber hinaus werde ich eine Runde prominenter Freunde zu Gast im Studio haben, mit denen ich auf die Themen des Jahres zurückblicken werde. Ich freue mich auf Olivia Jones, Evelyn Burdecki ist dabei. Dann haben wir Tim Mälzer in der Sendung und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ich im Gegensatz zu den anderen zwar privat nicht kenne, über deren Zusage ich mich aber besonders freue, weil sie uns in diesem Jahr noch mal besonders deutlich gezeigt hat, was für eine resolute, couragierte und meinungsstarke Persönlichkeit sie ist. Das tut dem politischen Betrieb ganz gut“, so der RTL-Moderator.

Was das Geheimnis der Sendung ist? „Das Geheimnis steckt eigentlich schon im Titel: ‚Menschen, Bilder, Emotionen‘ sind genau die Schwerpunkte, auf die wir bei „stern TV“ schon seit über 30 Jahren setzen, und beide Redaktionen arbeiten eng zusammen. Es geht schon immer darum, die Geschichten von Menschen zu erzählen. Denn wenn es persönlich wird, wird es zu Hause auf dem Sofa auch spürbar und nachvollziehbar“, erklärt Steffen Hallaschka.

RTL zeigt „2023! Menschen, Bilder, Emotionen“ am Donnerstag (7. Dezember 2023) um 20.15 Uhr.