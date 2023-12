Horoskop: Heiß, heißer – Weihnachten! Diese Sternzeichen lassen sich zum Jahresende auf eine Affäre ein

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Für viele Menschen ist es vor allem in den letzten Wochen des Jahres wichtig, wie die jeweilige Sternekonstellation für sie steht. Das Horoskop leitet über Weihnachten in das neue Jahr. Was haben die Sterne für uns vorbereitet?

Mit Blick auf die Weihnachtszeit hält das Horoskop für einige Sternzeichen eine ganz spezielle Liebes-Vorhersage bereit. Neben der gemeinsamen Zeit mit der Familie und köstlichen Festmählern erwartet drei Sternzeichen ein Erotik-Erlebnis der besonderen Art.

Horoskop: Drei Sternzeichen mit heißer Liebes-Vorhersage

Waage: Mit Offenheit zum heißen Abenteuer

Waage-Geborene aufgepasst! Mit dem Mars auf ihrer Seite sind alle, die zwischen dem 24. September und 24. Oktober geboren sind, in der Weihnachtszeit besonders offen. Regelrecht angestachelt ist die Lust, neue Leute kennen zu lernen, besonders groß! Das große Selbstbewusstsein wirkt attraktiv, macht beliebt und zieht erotisch an. Eine heiße Romanze ist extrem wahrscheinlich – doch was entwickelt sich aus diesem unerwarteten Liebes-Abenteuer?

Krebs: Neue Dates und viel Romantik

Der Dezember wird heiß und abenteuerlich! Die Singles wollen es zur besinnlichen Zeit richtig krachen lassen – ganz nach dem Motto: Wilde Weihnachten mit viel Romantik.

Die große Liebe wird oft hinten angestellt, der Spaß hat dabei höchste Priorität. Zum Jahresende wird eine heiße Affäre angepeilt, bevor man zum neuen Jahr die große Liebe in Angriff nehmen kann.

Schütze: Unglaubliches Sex-Appeal und heiße Begegnungen

Der passenden Fügung von Mars und Sonne sei Dank! Schützen erwartet im Dezember laut Horoskop viel Erotik und Vergnügen. Mit einer besonderen Ausstrahlung und viel Liebes-Lust werden die Gegenüber nahezu magnetisch angezogen – dabei wird es garantiert zu besonderen Begegnungen kommen, die viel verändern könnten. Also liebe Schützen: Zur schönsten Zeit des Jahres wird richtig die Sau rausgelassen.