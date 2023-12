2-Euro-Münze wird für Tausende gehandelt – trägst du sie bei dir?

Vor Jahren wäre Griechenland fast aus der Euro-Zone geschmissen worden. Jetzt könnte ausgerechnet eine Münze des Mittelmeer-Staates dir ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen. Du solltest mal nachschauen in deiner Brieftasche!

Manche Fehlprägungen sind so selten, dass die Geldstücke ein Vielfaches wert sind. Das gilt anscheinend vor allem für ein Exemplar aus Griechenland.

Seltene griechische Münze angeblich 2.500 oder gar 7.000 Euro wert

Zumindest wird aktuell eine solche Fehlprägung einer Münze aus dem Jahr 2002 auf Ebay für 2.500 Euro zum Verkauf angeboten! Die Besonderheit dieses Geldstücks liegt nicht in der Abbildung der Entführung der Mythengestalt Europa, die auf der Rückseite zu sehen ist. Sondern die Zahl 2. Die ist an der Spitze zum Teil abgeschnitten und nicht vollständig zu sehen. Außerdem ist ein S in einem Stern zu sehen, das dort nicht hingehört.

Ein anderer Verkäufer will, ebenfalls für eine griechische 2-Euro-Münze aus dem Jahr 2002, auf Ebay sogar 7.000 Euro haben! Er listet noch zwei weitere Fehler auf. Die abgebildete Europa habe zu große Brüste und ein Teil ihrer Haare ist nicht ganz drauf.

Griechische Euro-Münzen:

Alle acht Münzen wurden vom Künstler Georgios Stamatopoulos entworfen.

Auf den Rückseiten der Cent-Münzen sind Schiffe sowie bekannte Griechen der Neuzeit dargestellt

Auf der 1-Euro-Münze ist ein Steinkauz wie auf einer antiken athenische Drachmen-Münze dargestellt.

Auf der 2-Euro-Münze wird die Entführung der Europa durch Zeus in Gestalt eines Stieres dargestellt. Ein Motiv aus der griechischen Mythologie.

Besser beim Münzfachhändler schätzen lassen

Was ist von all diesen Angeboten zu halten? Zumindest das 7.000-Euro-Verkaufsangebot wartet seit September auf jemanden, der anbeißt. Das günstigere Angebot ist noch frischer.

Wenn du selbst eine Münze hast, die dir auffällig erscheint, solltest du sie von einem Münzhändler in deiner Nähe unabhängig schätzen lassen. Am besten soltest du natürlich mehrere Experten befragen.