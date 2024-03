König Charles trauert um Familienmitglied (45†): Jetzt kommen schreckliche Details ans Licht

Die negativen Nachrichten im britischen Königshaus reißen nicht ab. Erst lag Kate Middleton im Januar wegen einer mysteriösen Bauch-Operation im Krankenhaus, dann wurde bekannt, dass König Charles III. Krebs hat, und nur wenige Wochen später folgte diese Todesmeldung: Der Mann von Lady Gabriella Windsor, Charles‘ Cousine zweiten Grades, ist gestorben. Er wurde nur 45 Jahre alt (hier mehr >>>).

Einzelheiten zum Tod gab es bislang nicht. Doch jetzt kommen schreckliche Details ans Licht, die nicht nur König Charles III. erschaudern lassen dürfte.

König Charles in Trauer: Jetzt kommen schreckliche Details ans Licht

Der plötzliche Tod von Lady Gabriella Windsors Mann Thomas Kingston wurde am vergangenen Dienstag (27. Februar) bestätigt. Wie der britische „Express“ nun berichtet, soll Kingston auf dramatische Weise ums Leben gekommen sein.

So ist die Rede von einer „katastrophalen Kopfverletzung“. Thomas Kingston wurde Berichten zufolge am Sonntag (25. Februar) gegen 18 Uhr tot im Landsitz seiner Familie aufgefunden. Der 45-Jährige soll an einer „traumatischen Kopfwunde“ gestorben sein. Außerdem sei eine Waffe zusammen mit der Nähe der Leiche in einem Nebengebäude des Hauses seiner Eltern in den Cotswolds gefunden worden. Das ergab laut „Express“ eine Untersuchung am Gloucestershire Coroner’s Court – eine Institution, die alle Dienstleistungen des Gerichtsmediziners unter einem Dach vereint.

Lady Gabriella Windsor and Thomas Kingston. Foto: IMAGO/PPE

Die Obduktion ergab Hinweise auf eine einzelne Schusswunde. Die Polizei schloss zu diesem Zeitpunkt eine Beteiligung Dritter aus und erklärte, dass die Umstände nicht verdächtig seien. Katy Skerrett, die leitende Gerichtsmedizinerin, sagte dem Gericht, dass Kingston mit seinen Eltern zu Mittag gegessen habe und plötzlich verschwunden sei, als sein Vater mit dem Hund spazieren ging.

„Bei seiner Rückkehr war Herr Kingston nicht im Haus und nach etwa 30 Minuten machte sich seine Mutter auf die Suche nach ihm“, heißt es weiter. Es war schließlich sein Vater, der seinen Sohn tot mit einer Kopfverletzung vorgefunden hatte.

Finanzier Thomas Kingston heiratete vor sechs Jahren in die königliche Familie ein. Die Hochzeit mit König Charles‘ Cousine zweiten Grades fand im Mai 2019 in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor statt.