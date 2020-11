Wladimir Putin: Wird ausgerechnet SIE seine Nachfolgerin? Darum könnte es im Februar schon soweit sein

Er ist einer der umstrittensten Politiker unserer Zeit: Russlands Präsident Wladimir Putin. Seit mittlerweile über 20 Jahren führt der 68-Jährige die Geschicke Russlands.

Vor allem International steht Wladimir Putin wegen der Verletzung von Menschenrechten oder aber der Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit in der Kritik. In Russland erfährt er allerdings große Beliebtheit. Seit 1999 ist er abwechselnd im Amt des russischen Präsidenten und Ministerpräsidenten tätig. Doch immer wieder gibt es Gerüchte um den Gesundheitszustands Putins. So auch zuletzt, als britische Medien sowohl eine Krebs- als auch eine Parkinsonerkrankung ins Spiel brachten.

Wladimir Putin: Wird ausgerechnet SIE seine Nachfolgerin?

Im Zusammenhang mit den Gerüchten um seine Krankheit wird auch immer wieder über Wladimir Putins Nachfolge diskutiert.

Nun äußerte sich ein Kritiker Putins gegenüber britischen Medien erneut zu dessen Gesundheitszustand und brachte in diesem Zusammenhang ausgerechnet seine Tochter als Nachfolgerin ins Gespräch.

Der bekennende Putin-Kritiker Valery Solovei erzählt, dass Putin schon für Februar 2021 seinen Rücktritt plane und seine Tochter Katerina Tikhonova als Nachfolgerin etablieren will. Sie ist in Russland als Akademikerin, Tänzerin und Autorin bekannt.

Laut Solovei soll Wladimir Putin an Krebs erkrankt und Anfang dieses Jahres operiert worden sein. Er bezieht sich auf Papiere, die Vorbereitungen über die Zeit nach der Präsidentschaft aufweisen. Bestätigt ist dies allerdings keinesfalls. Laut Daily Mail hat der Kreml die Spekulationen um eine Erkrankung zurückgewiesen.