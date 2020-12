Weihnachtsgrüße per Whatsapp? Hier findest du jede Menge Vorschläge – von besinnlich bis witzig.

Whatsapp: Weihnachtsgrüße und lustige Sprüche per Messenger – hier findest du die besten Ideen

Weihnachtliche Stimmung trotz Corona-Krise? Mit festlichen Grüßen per Whatsapp kein Problem!

Dieses Jahr müssen die Menschen auf so manche persönliche Weihnachts-Umarmung verzichten – doch mit Whatsapp kannst du deinen Liebsten trotzdem schnell und unkompliziert frohe Festtage wünschen.

Je nach Geschmack findest du in unserer Sammlung lustige oder besinnliche Whatsapp-Grüße und Gedichte zur Weihnachtszeit.

Whatsapp: Weihnachtsgrüße für die Verwandten, die es traditionell mögen

„Ein besonderes Strahlen erhellt wieder die Welt, die weihnachtliche Zeit Einzug hält. Möge sie Freiden schenken, Wärme in die Herzen lenken! Ich wünsche Dir eine besinnliche Weihnachtszeit!“

„Dieser WhatsApp-Gruß soll Dir sagen: Viel Freude an den Weihnachtstagen! Und das neue Jahr soll bringen, was zum Glück des Lebens zählt. Und dazu vor allen Dingen: Frieden auf der ganzen Welt!“

„Heute will ich mit Handygrüßen Dir das Weihnachtsfest versüßen. Feier lustig und mit Freude noch im Kreise lieber Leute! Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!“

„Ob viel zu warm oder eiskalt, ob es stürmt oder ob es schneit, ganz wunderbar und wie gemalt sei Deine Weihnachtszeit!“

Weihnachtsstimmung per Whatsapp? Mit unseren Gruß-Vorschlägen kein Problem. (Symbolfoto) Foto: imago/Panthermedia

„Wünsche nette Weihnachtstage, das ist doch klar und ohne Frage. Bei Tannenduft und Kerzenschein, möge alles schön und fröhlich sein.“

„Endlich ist es nun so weit: Weihnachten, die stille Zeit. Hab' grad' leis' an Dich gedacht und einen Wunsch für Dich verpackt. Alles Liebe zu Weihnachten!“

Whatsapp: Witzige Weihnachtssprüche für deine Freunde und Bekannten

„When the snow fällt wundervoll and the Glühwein schmeckt so toll,when we always Plätzchen kauen and so gern a Schneemann bauen, then we know, it is so weit: She is da, the Weihnachtszeit!“

„Rudolph hat 'ne rote Nase, ihm drückt der Glühwein auf die Blase. Bedröhnt fliegt er von Haus zu Haus und richtet meine Grüße aus!“

„Vor Weihnachten wird ja immer gesagt 'Hör auf mit dem Putzen, es kommt das Christkind und nicht das Gesundheitsamt'. Doch dieses Jahr könnte es tatsächlich anders kommen...“

„Wer ist eigentlich dieser Lars Krismes, von dem ständig alle singen?“

„Ich hab' eben das Christkind gesehen. Es stand an der Bar und konnte kaum noch stehen. Auf Geschenke brauchst du nicht zu hoffen – es hat das ganze Geld versoffen!“

Unsere Whatsapp-Weihnachtsgrüße kannst du ganz entspannt vom heimischen Sofa aus verschicken. (Symbolfoto) Foto: imago images/Panthermedia

„Hast du zu Weihnachten eigentlich schon was vor? Ich suche nämlich noch einen Esel für die Weihnachtskrippe. Grüße zu Weihnachten!“

„Och ne, nicht schon wieder dieses Gruselfest, wo sich manch einer Geld aus der Tasche ziehen lässt. Wenn Kommerz und der Stress das Leben bestimmen, Kinder lauthals Lieder schief singen. Sich die buckelige Verwandschaft nicht abwimmeln lässt, dann ist es wieder da, das Weihnachtsfest. In diesem Sinne, mach's Beste draus – Merry Christmas!“

„Vergesst nicht, heute Nacht die Waagen auf Weihnachtszeit zu stellen: fünf Kilogramm zurück drehen.“

„Wusstet ihr schon, dass der Weihnachtsmann ein anatomisches Wunderwerk ist? Er hat den Sack auf dem Rücken und den Zipfel auf dem Kopf.“

Whatsapp: Kreative Grüße für die Weihnachtszeit und das neue Jahr

„Anti-Weihnachtsstress-Whatsapp-Karte: Glücklich Glühpunsch, Gute Laune Schnee-Flöckchen, Last Christmas-Entspannungs-Musik, Kerze mit Kuschelduft, grüner Tannenbaum zum Augen entspannen! Fröhliche Weihnachten!“

„Wer meldet sich hier mit Geläut und Getue? Es ist dein Handy: Für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!“

Weihnachtsgrüße per Smartphone werden immer beliebter. (Symbolfoto) Foto: Michael Kappeler/dpa

„Weihnachten steht vor der Tür, einen lieben Gruß übersende ich Dir! Lass es Dir gut gehen an allen Tagen, doch überlaste nicht den Magen!“

„Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unter'm Baum liegen.“

„Ich bin die kleine Weihnachtsfee, stecke tief im dichten Schne.. Drum schick ich Dir aus weiter Ferne, eine Hand voll Zauberstern. Frohe Weihnachten!“

„Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht – ja, dann erst recht.“

Für welchen Whatsapp-Gruß zu Weihnachten du dich auch entscheidest – der Empfänger der Nachricht wird sich wohl in jedem Fall darüber freuen, dass du an ihn gedacht hast. Und ist Nächstenliebe nicht das, worauf es an Weihnachten ankommt?

In diesem Sinne wünschen wir dir ein frohes und unbeschwertes Weihnachtsfest im Kreise der Lieben – mit oder ohne Whatsapp.