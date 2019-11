Supermarkt: Revolution an der Kasse – DAS gab es noch nie

An der Supermarkt-Kasse kann es manchem Kunden nicht schnell genug gehen. Dann wird auch schon mal laut gemotzt, wenn die Omi beim Bezahlvorgang in ihrem Portemonnaie nach Kupfergeld kramt. In einem Supermarkt in den Niederlanden können sich ältere Menschen indes freuen. Denn die Kette „Jumbo“ setzt auf Entschleunigung.

Supermarkt führt Plauderkassen ein - Revolution

Der niederländische Supermarkt hat jetzt sogenannte „Plauderkassen“ eingeführt. „Kletskassa“ heißen sie in der dortigen Landessprache. Die Kassierer nehmen sich dort gezielt Zeit, um ein kleines Pläuschen mit ihren Kunden im Supermarkt zu halten. Darüber berichteten mehrere Medien.

„Diese Initiative schafft wertvolle Kontakte zwischen Menschen, die täglich hierher kommen, und es ist großartig, dass wir dazu beitragen können“, wird Niederlassungsleiter Dick de Fijter in einer Meldung des Marktes auch bei der Mitteldeutschen Zeitung zitiert.

„Wir möchten, dass das Einkaufen Spaß macht und wir uns nicht überstürzt fühlen. Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig“, so de Fijter weiter.

Das ist der Jumbo-Supermarkt:

Der Jumbo-Supermarkt wurde 1979 gegründet

Die Kette gehört zu der Van Eerd Gruppe

Der Supermarkt wurde nach dem Elefant Jumbo benannt

Der erste Laden wurde in Tilburg im südlichen Nordbrabant eröffnet.

Mittlerweile gibt es in jeder Provinz der Niederlande Filialen.

In dem Markt wurde darüber hinaus eine Kaffee-Ecke für mehr Miteinander eingerichtet. So können sich Anwohner in ihrer Filiale treffen und austauschen. Bereits im Juli eröffnete die erste Filale dieser Art im benachbarten Staat.

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit fühlen sich viele Menschen besonders einsam. Ein kurzes Gespräch beim Einkaufen kann da sicher für Aufmunterung sorgen. (js)