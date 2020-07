Sparkasse: Mann lässt Münzen zählen – als er dann DAS sieht, bleibt ihm der Mund offen stehen

Hanau. Kann das wirklich sein?

Ein Kunde der Sparkasse brachte seine Münzen zum Münzzähl-Automaten. Das macht er regelmäßig. Doch als er seine Münzen erneut zählen lässt, bleibt ihm fast der Mund stehen. Was ist mit dem Automaten der Sparkasse los?

Wie der „Hanauer Anzeiger“ berichtet, nehmen der Kunde der Sparkasse und seine Frau jeden Abend das Münzgeld aus ihrem Portmonee und sammeln es. Regelmäßig bringen sie das Ersparte in einem Beutel zum Zählautomaten und lassen es auf ihrem Sparkasse-Konto gutschreiben.

Sparkasse: Betrügt der Automat?

Doch als der Kunde kürzlich zur Hauptstelle der Sparkasse in Hanau am Markplatz ging, bemerkte er etwas Seltsames. Er warf die Münzen ins Fach und der Automat zählte. Doch die Anzeige stimmte nicht mit dem Betrag überein, die der Mann vorher notiert hatte.

Hat der Automat der Sparkasse sich verzählt? (Symbolbild) Foto: imago images / PPE

Denn immer, wenn er zur Sparkasse geht, überprüft er genau, wie viel Geld er dabeihat. „Ganz schlimm ist es, wenn man für 25 bis 30 Euro nur rote Münzen in den automatischen Zähler eingibt. Da wird man regelmäßig um mindestens sechs bis acht Prozent betrogen.“

Das ist die Sparkasse:

Das Wort „Sparkasse“ stammt aus dem 18. Jahrhundert, es bedeutet: „öffentliche Einrichtung zur Aufbewahrung von Ersparnissen mit Zinszahlung“

Wann genau die Sparkasse entstand, ist umstritten. Früher hieß sie noch „Waisenkasse“ oder „Leihkasse“

Deutschlandweit arbeiten dort aktuell 210.000 Mitarbeiter

Die Sparkasse betreibt 23.600 Geldautomaten

Die Sparkasse selbst soll er mit dieser Tatsache bereits konfrontiert haben. Die sagte ihm, dass das eingeworfene Geld nachgezählt werden würde und mit der Buchung verglichen wird.

„Wie das aber funktionieren soll, wenn mehrere Kunden hintereinander Münzen durch die Maschine laufen lassen, konnte mir bislang niemand schlüssig erklären. Denn direkt nach dem Zählvorgang kommen die Sparkasse-Mitarbeiter nicht an die Münzen heran, um einen Abgleich zu machen“, sagt der Kunde.

Das sagt die Sparkasse

Stefan Schüssler von der Sparkasse in Hanau erklärt: „Die Geldzähl-Automaten in der Hauptstelle sind von der Bundesbank geeicht, können also keinen Fehler machen. Es kann natürlich vorkommen, dass der Zählautomat nicht alle Münzen sofort erkennt, weil sie beschädigt sind oder gar eine fremde Währung in den Sammelbeutel geraten ist. Diese Münzen werden in ein extra Fach separiert. Das wird nach dem Zählvorgang auch auf dem Bildschirm des Zählautomaten angezeigt.“

Die Münzen, die der Automat der Sparkasse anschließend wieder ausspuckt, könne man nachträglich noch einwerfen. Schüssler erklärte sich aber bereit, im Zweifelsfall einen eigenen Testlauf zusammen mit dem Kunden zu starten, damit er sieht, dass alles mit korrekten Dingen zugehe, berichtet der „Hanauer Anzeiger“. (ldi)