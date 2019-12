Rewe: Rückruf! Diese Schokolade kann dir gefährlich werden

Schokoladen-Rückruf ausgerechnet vor Weihnachten!

Der Supermarkt-Riese Rewe hat „Bio Schweizer Edelvollmilchschokolade“ zurückgerufen, da das Produkt ein Risiko für Mandel-Allergiker darstellt.

Rewe ruft Schokolade zurück

Die Firma SC Swiss commercial mit Sitz in Konstanz am Bodensee teilte mit, dass die 100 Gramm Tafeln der Sorte „Bio Mandelkrokant“ fälschlicherweise in einer falschen Verpackung gelandet sind.

Allergiker, die auf Mandeln reagieren, sollten die Schokolade nicht verzehren, warnt das Unternehmen.

Kunden können Schokolade im Markt zurückgeben

Betroffen seien Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 24. August 2020 mit der Chargen-Nummer 1306064B. Verkauft wurde die Schokolade nach Angaben eines Unternehmenssprechers bundesweit bei Rewe.

Es sei nur eine sehr begrenzte Anzahl in den Handel gelangt, sagte er weiter. Das Produkt werde dennoch vorsorglich zurückgerufen und aus dem Verkauf genommen. Kunden könnten die Schokolade im Markt zurückgeben und erhielten den Kaufpreis zurück. (ms mit dpa)