Rewe-Kundin schlendert durch Gemüseabteilung – dann fällt ihr Blick DARAUF! „Wenn man als Kunde veräppelt wird“

Vielen Menschen ist es sehr wichtig, frische Lebensmittel aus der Region zu kaufen. Diese gibt es auch bei Rewe. Somit will man Landwirte in der Umgebung stärken und lange Transportwege aus dem Herkunftsland vermeiden. Das will auch eine Rewe-Kundin unterstützen, bis ein Schild an der Ware sie einfach nur noch wütend macht.

Katinka M. brauchte noch Kartoffeln. Am Regal angekommen, durchstöbert sie die verschiedenen Angebote von Rewe. Wichtig ist ihr, Erzeugnisse aus der Region zu kaufen. Doch das ist offenbar gar nicht so einfach...

Rewe-Kundin sauer über Kartoffel-Herkunft

Die Rewe-Kundin entdeckt ein Netz Kartoffeln, dass sie anspricht. Ein 2-Kilo-Netz für 2,99 Euro. Sie sind geeignet für Röstis, Pommes und Pellkartoffeln. Klingt toll. Und das Beste: Die Knollen kommen aus der Region.

Die Rewe-Kundin packte die Kartoffeln vermutlich nicht in ihren Einkaufswagen. Foto: imago images / Geisser

Doch beim genauen Hinschauen, fällt ihr auf dem Schild, das am Regal angebracht ist, ein Detail auf. Sie knipst ein Foto davon und postet es auf der Facebook-Seite von Rewe.

Katinka M. ist wütend und stellt das Unternehmen zur Rede. Sie schreibt: „Hallo Rewe, in welcher Region von NRW liegt denn eigentlich Israel?“

Denn auf dem Schild ist als Ursprungsland das über 4000 Kilometer entfernte Israel angegeben. Darüber der Slogan „Rewe Heimat-Produkt“. Da kann irgendwas nicht richtig sein.

Sie schreibt weiter: „Es ist schön, wenn man versucht regionale, heimische Produkte anzubieten. Gut für den Klimaschutz, gut zur Stärkung der Wirtschaft in der Region. Weniger schön ist es, wenn man als Kunde dann veräppelt wird. Und ja das war bei den anderen Kartoffeln auch so.“

Sie ist gespannt auf die Erklärung. Kurze Zeit später meldet sich auch Rewe zu Wort: „Da ist wohl bei der Bezeichnung etwas schiefgegangen. Wir möchten dem gern einmal nachgehen.“

Sie soll per Privatnachricht die Adresse des Rewe-Marktes sowie ihre E-Mail-Adresse schicken. Die Kollegen vor Ort sollen über diesen Fauxpas informiert werden.

Also: Augen auf, beim Kartoffel-Kauf. Zumindest bei Rewe… (ldi)

Ein anderer Kunde hatte ein ähnliches Erlebnis bei Rewe. Er steht vor dem Gemüse-Regal und will Zwiebeln kaufen. Beim genauen Hinsehen, fällt er fast vom Glauben ab. Hier liest du mehr <<<