Rewe verbannt beliebtes Produkt aus den Regalen – das steckt dahinter

Rewe zieht drastische Konsequenzen. Denn die Supermarkt-Kette hat Streit mit einem Lebensmittel-Hersteller. Deshalb verbannt Rewe ein beliebtes Produkt aus ihren Regalen. Und das, obwohl vor allem in NRW seit letzter Woche Hamsterkäufe getätigt werden. Konserven und Nudeln sind kaum noch zu bekommen. Und jetzt wird noch weniger – zumindest bei Rewe.

Denn Rewe hat Streit mit Nudel-Hersteller Barilla. Deswegen verschwinden sämtliche Nudel-Sorten aus den Regalen. Egal ob Spaghetti, Maccheroni oder Penne – nichts ist mehr da.

Rewe: Info-Blatt hängt an Regalen

Der Grund? Die geforderten Preiserhöhungen des italienischen Unternehmens. Rewe Köln beteuert, dass man sich nach langen Verhandlungen nicht auf einen Einkaufspreis einigen konnte. So soll es an den leeren Regalen bei Rewe in einem Info-Blatt für die Kunden stehen.

Ob und wann Rewe wieder Barilla-Produkte aufnimmt, ist unklar. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

„Daher verzichten wir auch in Ihrem Interesse an stabilen Preisen vorübergehend auf eine Belieferung mit dem Artikel“, so Rewe.

Barilla schlägt dagegen. Rewe soll schon im November von der angekündigten Preiserhöhung gewusst haben. Der Nudel-Hersteller beteuert, dass der erhöhte Preis nichts mit dem Coronavirus zu tun haben solle.

Einen ähnlichen Streit gab es bereits vor einigen Wochen. Edeka verbannte Produkte von Coca Cola. Auch dabei ging es um Preis-Unstimmigkeiten. (ldi/dpa)