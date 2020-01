Real vor dem Aus: Betriebsrat warnt jetzt eindrücklich – „Es wird ein Drama“

„Real, Einmal hin. Alles drin“ – diesen Slogan hören die Mitarbeiter der Supermarkt-Kette Tag für Tag im hauseigenen Radio. Doch damit könnte bald Schluss sein. Ende Januar plant Real-Inhaber Metro AG alle 277 Märkte in Deutschland an ein deutsch-russisches Konsortium zu verkaufen. Gesamtbetriebsratsvorsitzender Werner Klockhaus erwartet fatale Folgen. Etliche Existenzen der Real-Mitarbeiter sind gefährdet, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“.

Real: Bald 34.000 Arbeitslose

Aktuell arbeiten etwa 34.000 Menschen bei Real. Die Kette will alle Märkte an das deutsch-russische Konsortium X-Bricks verkaufen. Der Betriebsrat des Unternehmens warnt. „Der Gesamtbetriebsrat rechnet mit etwa 10.000 Arbeitslosen. Das heißt, fast jede dritte Stelle ist in akuter Gefahr. Es wird ein Drama“, so Klockhaus.

Dabei sollen etliche Real-Filialen geschlossen werden. Werner Klockhaus: „Man darf von rund 50 Schließungsmärkten oder mehr ausgehen. Wenn man pro Markt 120 Mitarbeiter zählt, wären das schon 6000 Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren.“

Tausende Real-Mitarbeiter könnten bald ihre Kündigung im Briefkasten vorfinden. (Symbolbild) Foto: imago images / Steinach

„Nach dem Verkauf wird nichts mehr so sein, wie es war“

Aber es könnte noch schlimmer kommen. Wenn X-Bricks die Real-Märkte an weitere Wettbewerber weiterreichen würde, kämen etwa weitere 4000 Arbeitslose dazu. Er vermutet, dass dann auch die Zentralverwaltung in Düsseldorf, die Logistik, die IT-Abteilung und Werbung vor dem Aus stünden. „Die dort Beschäftigten werden dann nicht mehr benötigt und voraussichtlich betriebsbedingt gekündigt. Nach dem Verkauf wird nichts mehr so sein, wie es war.“

In der Kritik steht auch die Regierung. Sie soll bisher einfach nicht gehandelt haben. „Ich glaube, dass die Politik die Situation des Verkaufs von Real komplett unterschätzt. Es gab viele Gespräche mit Politikern aus allen Ebenen, unter anderem auch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die uns leider bis jetzt nicht weitergeholfen haben.“

Grund für die Untätigkeit der Regierung: Das Kaiser's Tengelmann-Drama. Der Verkauf zog sich über Jahre, weil die Regierung sich eingemischt hat, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Klockhaus fasst zusammen: „Letztendlich sind wir, die Beschäftigten von Real, von der Politik enttäuscht.“