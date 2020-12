Netto-Kunden dürfen jubeln – Discounter verlängert DIESE Spar-Aktion

Tolle Nachrichten für Netto-Kunden! Die dürfen jubeln, denn der Discounter verlängert eine Aktion, bei der Netto-Kunden ordentlich sparen können.

Worum es geht? Um die Mehrwertsteuer. Die wurde zum 1. Juli von 19 auf 16 und von 7 auf 5 Prozent herabgesetzt. Bei allen Supermärkten und Discountern wie Netto musstest du deshalb weniger zahlen. Die meisten Unternehmen gaben die Senkung komplett an die Kunden weiter.

Netto: Senkung erst später

Doch Obacht: Dieser Spar-Vorteil gilt nur noch bis Ende des Jahres – also bis einschließlich Donnerstag. Am Freitag musst du wieder mehr zahlen. Doch so nicht bei Netto.

Netto hebt die Mehrwertsteuer erst später an. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, will Netto den Vorteil bis zum 10. Januar verlängern. Der wirbt derzeit mit dem Slogan: „Wir bleiben günstig“.

Netto ist der kleinste Discounter in Deutschland und schießt somit gegen die Riesen Aldi und Lidl. Von ihnen ist bereits bekannt, dass sie zum 2. Januar, sobald die Discounter nach dem Feiertag wieder öffnen, die Preise anziehen.

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Dies geht aus den Januar-Prospekten hervor. Dort enden die Preise wieder auf die Zahl 9, zum Beispiel: 3,99 Euro. Während der letzten sechs Monate sahen die Zahlen anders aus, da drei beziehungsweise zwei Prozent weniger gezahlt werden musste.

Netto: Aldi und Lidl sind Taktgeber

Aldi sagt dazu: „Die Bundesregierung hat die Mehrwertsteuersenkung bis zum 31. Dezember 2020 begrenzt, weshalb wir unsere Preise zu Jahresbeginn wieder entsprechend anpassen werden. Unsere Kunden haben diese Preissenkung sehr begrüßt.“

Ob Aldi und Lidl auf die Preiskampf-Ansage von Netto reagieren werden, ist fraglich. Die beiden Top-Discounter geben den Takt für den gesamten Lebensmittel-Handel an. Laut der „Lebensmittelzeitung“ lassen die beiden schon Mal kleinere Vorstöße durchgehen. Bei stärkeren Wettbewerbern wird das normalerweise mit Preissenkungen beantwortet. (ldi)

