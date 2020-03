Lidl-Verkäuferin rastet vor laufender Kamera wegen Hamstereinkäufen aus: „Ihr seid nicht mehr ganz dicht“

Die Angst vor dem Coronavirus geht in Deutschland um. Hamsterkäufe stehen auch in den Discountern an der Tagesordnung. So anscheinend auch bei Lidl.

Einer Lidl-Verkäuferin gehen diese Vorratskäufe jetzt zu weit. Vor laufenden Kameras macht sie ihrem Ärger Luft – gerade ihre Kunden kommen dabei verdammt schlecht weg.

Lidl-Verkäuferin rastet wegen Hamsterkäufen aus

„Moinsen an alle Corona-Hosenscheißer“, richtet sich die junge Frau im Lidl-Shirt an die sozialen Medien. „Hört doch mal auf, unsere Läden leerzukaufen, okay?“

Der Grund dafür: „Wir müssen uns ständig dafür rechtfertigen, dass kein Klopapier mehr da ist, keine Milch, keine Butter, keine Nudeln und was weiß ich nicht alles.“

Mitarbeiterin von Nachfragen genervt

Die immer gleichen Nachfragen gehen der Mitarbeiterin offenbar langsam auf die Nerven, panischen Vorratskäufe seien ihrer Meinung nach ohnehin nicht notwendig: „Ihr solltet euch hinter die Ohren schreiben, dass wir früher oder später alle in die Kiste müssen, ob mit Corona oder ohne.“

Daraus zieht sie für sich den Schluss: „Ihr seid echt nicht mehr ganz dicht.“

Video geht bei Facebook viral

Mehr als 284.000 Menschen haben das Video bereits gesehen, mehr als 2.400 haben es kommentiert. Die meisten von ihnen können die miese Laune der Verkäuferin nachvollziehen, finden ihren Wutausbruch aber nicht angemessen.

„Wäre ich Arbeitgeber und sie eine Mitarbeiterin von mir... würde die sofort eine fristlose Kündigung erhalten“, kommentiert ein Mann. Ein anderer empfiehlt: „Den Kunden gegenüber bei Rückfragen souverän oder auch mal witzig und vor allem immer professionell antworten.“

Diskussion über Hamsterkäufe entbrennt

Einige Facebook-Nutzer zeigen Verständnis für ihre Situation: „Habe selbst erlebt das Verkäufer(innen) und Kassierer(innen) gestresst sind, und kann das absolut verstehen!

Die Kommentatoren diskutieren übrigens nicht nur die Aussagen der Verkäuferin, sondern auch die Sinnhaftigkeit von den angeprangerten Hamsterkäufen – doch auch bei diesem Thema scheiden sich die Geister. (vh)