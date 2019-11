Lidl: Krasse Änderung bei den Preisen! Das kommt nun auf die Kunden zu

Lidl-Preis-Änderung: Media Markt hat es schon, Saturn auch. Nun will der Discounter Lidl nachziehen. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, will Lidl mit einer krassen Änderung Personal entlasten und Kosten sparen.

+++ Hanuta jetzt auch als Riegel: Kunde fällt irritierendes Detail auf +++

Lidl führt neues Preis-System ein

Lidl möchte digitaler werden. Deshalb testet das Unternehmen derzeit sogenannte „Electronic Shelf Labels“ (ELS). Was das ist? Elektronische Preisschilder. In schwarz, weiß und rot sollen die Lidl-Schilder in Zukunft Preise anzeigen. Drei Filialen im Kreis Heilbronn sowie Märkte in der Schweiz, in Belgien, Frankreich, Litauen und Bulgarien haben die Preisschilder bereits.

+++ Heidi Klum spricht offen über Sex – „Ich bin jemand, der ...“ +++

Auf den neuen Lidl-Schildern zu sehen: Artikelname, Preis, Menge sowie Inhalts- und Konservierungsstoffe.

Mit den ELS will Lidl Zeit, Geld und Personal sparen. So kann der Discounter sofort auf Preisänderungen reagieren. Geht die Konkurrenz im Preis runter, reichen ein paar Klicks, um nachzuziehen.

------------------------

Mehr zum Thema Lidl:

Lidl: Kunde will Eier kaufen und traut seinen Augen nicht – „Nicht euer Ernst?!“

Lidl führt neues Konzept für Kunden ein – aber es gibt einen Haken

Lidl verkauft DAS als „Kinder-Produkt“ – und die Kunden sind fassungslos

------------------------

So sollen in Zukunft auch unterschiedliche Preise von Regal und Kasse vermieden werden. In Deutschland werden die Schilder bei Lidl bereits bei Obst und Gemüse eingesetzt – dort, wo sich Preise regelmäßig ändern.

So in etwa sollen die Preisschilder bei Lidl aussehen. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Andere Discounter und Supermärkte ziehen mit

Nicht nur Lidl, auch Aldi Nord, Fressnapf und Bauhaus testen die elektronischen Preisschilder. Eine Aldi-Filiale in Duisburg soll laut „Lebensmittel Zeitung“ bereits die elektronischen Preisschilder haben.