Lidl: Massive Änderung bei Preisen! Das erwartet die Kunden jetzt

Lidl-Preis-Änderung: Media Markt hat es schon, Saturn auch. Nun will der Discounter Lidl nachziehen. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, will Lidl mit einer krassen Änderung Personal entlasten und Kosten sparen.

Lidl führt neues Preis-System ein

Lidl möchte digitaler werden. Deshalb testet das Unternehmen derzeit sogenannte „Electronic Shelf Labels“ (ELS). Was das ist? Elektronische Preisschilder. In schwarz, weiß und rot sollen die Lidl-Schilder in Zukunft Preise anzeigen. Drei Filialen im Kreis Heilbronn sowie Märkte in der Schweiz, in Belgien, Frankreich, Litauen und Bulgarien haben die Preisschilder bereits.

Auf den neuen Lidl-Schildern zu sehen: Artikelname, Preis, Menge sowie Inhalts- und Konservierungsstoffe.

Lidl soll elektronische Preisschilder bekommen. Foto: imago images / Future Image

Das ist Lidl:

Lidl ist ein Discountunternehmen mit Sitz in Neckarsulm

Lidl betreibt über 11.000 Filialen in 29 Ländern

Nach Anzahl der Filialen ist Lidl der größte Discounter-Konzern der Welt

Mit den ELS will Lidl Zeit, Geld und Personal sparen. So kann der Discounter sofort auf Preisänderungen reagieren. Geht die Konkurrenz im Preis runter, reichen ein paar Klicks, um nachzuziehen.

So sollen in Zukunft auch unterschiedliche Preise von Regal und Kasse vermieden werden. In Deutschland werden die Schilder bei Lidl bereits bei Obst und Gemüse eingesetzt – dort, wo sich Preise regelmäßig ändern.

So in etwa sollen die Preisschilder bei Lidl aussehen. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Andere Discounter und Supermärkte ziehen mit

Nicht nur Lidl, auch Aldi Nord, Fressnapf und Bauhaus testen die elektronischen Preisschilder. Eine Aldi-Filiale in Duisburg soll laut „Lebensmittel Zeitung“ bereits die elektronischen Preisschilder haben.