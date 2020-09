Lidl bietet den Kunden jetzt DAS zum Sparen an – doch die Sache hat einen Haken

Nach einer einjährigen Testphase ist es jetzt soweit: Lidl bringt eine Neuerung an den Start.

Wie Lidl in einer Pressemitteilung erklärt, soll diese ab sofort deutschlandweit starten. Denn dann können Kunden eine Lidl-App downloaden.

Lidl bietet jetzt eine App an

In der Testphase durften Lidl-Kunden in der Testregion in Berlin und Brandenburg die neue App bereits ausprobieren, erklärt Lidl in einer Pressemitteilung. Jetzt ist sie in ganz Deutschland verfügbar.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000

Die App trägt den Namen „Lidl Plus“ und stellt für den Discounter einen wichtigen Schritt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung dar: „Lidl Plus ist ein wichtiger Baustein der digitalen Weiterentwicklung bei Lidl und verknüpft dabei unser digitales und stationäres Geschäft noch stärker miteinander“, so Dominik Eberhard, Geschäftsführer Digital bei Lidl Deutschland.

„Lidl Plus“: Welche Vorteile bringt die App mit sich?

Damit möglichst viele Kunden sich die neue App herunterladen und sie auch nutzen, gibt es für alle neu registrierten Nutzer einen Coupon im Wert von fünf Euro. Diesen können sie bei ihrem nächsten Einkauf ab einem Wert von 30 Euro einsetzen.

Außerdem kann „Lidl Plus“ als digitale Kundenkarte verwendet werden.

DAS bietet „Lidl Plus“:

Digitale Kundenkarte

5-Euro-Willkommenscoupon

Digitale Coupons

Alle Einkäufe innerhalb eines Monats werden im Rabattsammler aufsummiert

Nach jedem Einkauf bekommen die Nutzer von Lidl Plus ein digitales Rubbellos mit Sofortgewinnen.

Digitaler Kassenbon

Digitale Prospekte

Kunden erhalten immer wieder neue Preisvorteile bei Lidl-Partnerunternehmen

„Lidl Plus“: DAS solltest du unbedingt wissen

Vordergründig möchte Lidl durch die App natürlich neue Kunden gewinnen und an sich binden. „Wir wollen mit der Lidl-Plus-App unseren Kunden ein weiteres Argument bieten, bei Lidl einzukaufen und dadurch bei jedem Einkauf bares Geld zu sparen“, erklärt Dominik Eberhard.

Durch die App erhofft sich Lidl unter anderem neue Kunden gewinnen zu können. (Symbolbild) Foto: imago images / Geisser

Aber daneben erhält Lidl durch die App auch noch weitere wertvolle Informationen: Kundendaten. Laut dem „Express“ kann Lidl durch die App das Einkaufsverhalten der Kunden analysieren und so beispielsweise Rabatte an dieses Verhalten anpassen.

Du solltest dir also vor der Nutzung von „Lidl Plus“ genau überlegen, ob du das möchtest. (gb)