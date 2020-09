Ikea: Völlige Umstellung für Kunden! DAS soll es bald beim Möbelriesen geben

am 19.09.2020 um 11:20

Ikea hat große Pläne! Der schwedische Möbelriese plant ein Projekt, dass bei Schnäppchenjägern sehr gut ankommen dürfte.

Kennst du die Fundgrube bei Ikea? Dort gibt es Restposten und Ware mit kleinen Mängel zu einem günstigeren Preis. Meist findest du sie kurz vor dem Kassenbereich bei Ikea.

Bei Ikea gibt es Restposten in der Fundgrube zu einem günstigeren Preis. Foto: imago images / Manfred Segerer

Ikea startet Modell-Projekt

Viele Kunden stöbern nur zu gerne in der Fundgrube. So bekommen die Möbel doch noch ein Zuhause und laden nicht in der Schrottpresse. Das passt auch super zum Nachhaltigkeitskonzept von Ikea.

Um noch mehr für die Umwelt zu tun, hat sich Ikea etwas Neues ausgedacht: Eine Second-Hand-Filiale. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, soll im Herbst eine Filiale eröffnen, in der man Möbel und andere Ikea-Produkte kaufen kann, die sonst entsorgt oder gespendet werden würden.

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Ikea Deutschland 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018

Wo die Second-Hand-Filiale öffnet? Leider erstmal nur in der schwedischen Stadt Eskilstuna. Dabei handelt es sich um ein Modell-Projekt. Läuft das super an, dürften auch in Deutschland bald solche Filialen entstehen.

In Schweden arbeitet Ikea mit dem nahegelegenen Möbelhaus in Västerås zusammen. Beschädigte Rückgaben des Unternehmens werden generalüberholt, repariert und aufgewertet. Die können dann zu einem niedrigeren Preis bei Ikea gekauft werden.

Ikea hat weitere große Pläne

Der Möbelriese wird dort außerdem mit dem Einkaufszentrum „ReTuna“ zusammenarbeiten, in dem nur Läden beheimatet sind, die ebenfalls Second-Hand- und Recycling-Produkte anbieten.

Ikea will in Sachen Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit mit gutem Beispiel vorangehen, sagte Jonas Carlehed, Nachhaltigkeitschef des schwedischen Unternehmens.

Auch will das Unternehmen in zehn Jahren nur noch Produkte anbieten, die aus erneuerbaren oder recycelten Materialien bestehen, berichtet die „Berliner Morgenpost“. Wir sagen: Daumen hoch, Ikea!

