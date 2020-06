Ikea: Möbelriese verlängert DIESE Aktion, nachdem die Läden wegen Corona geschlossen waren

Ikea ging vor dem offiziellen Corona-Lockdown voran und schloss als erstes Möbelhaus seine Türen. Auch nach der Genehmigung wieder zu öffnen, sorgte Ikea erst einmal dafür, alle Hygiene-Maßnahmen in ihren Filialen einzuführen, bis die Kunden wieder shoppen konnten.

Dementsprechend groß war der Andrang beim schwedischen Möbelhaus. Um die Zeit während des Lockdowns zu überstehen, veröffentlichte Ikea sogar das Geheimrezept für seine Köttbullar. Hier findest du das Rezept <<<

Edeka-Gutscheine laufen Ende Juni ab

Nachdem nun etwa zwei Monate lang kaum etwas ging und nur online gekauft werden konnte, fragen sich die Ikea-Kunden, was denn nun mit ihren Gutscheinen passiert.

Ikea hatte schon vor dem offiziellen Lockdown ihre Türen geschlossen. (Symbolbild) Foto: imago images / i Images

Denn die Gutscheine, die sie in ihrem Adventskalender fanden, sind nur noch bis Ende Juni gültig. Nicht jeder kann und will in dieser kurzen Zeit den Betrag ausgeben.

---------

Das ist Ikea:

Ikea ist ein Möbelhaus aus Schweden

Ikea gibt es seit 1943

Mit gerade einmal 17 Jahren gründete Ingvar Kamprad Ikea

Etwa 208.000 Menschen arbeiten dort (Stand 2018)

---------

Auch Christian E. hat so einen Gutschein. Er fragt per Facebook, ob es eine Ausnahme-Regelung gebe. Er schreibt: „Wie lange kann man die Gutscheine aus dem Ikea-Adventskalender einlösen? War ja nun lange Zeit nicht möglich und nun läuft die Frist zum 30.6.“

Eine andere Nutzerin stellt sich dieselbe Frage. Sie meidet nämlich gerade das Möbelhaus wegen Corona. „Gut, dass du fragst. Ich habe auch noch die zwei. Hätte ich total vergessen. Wäre nicht ganz schlecht wenn die Frist verlängert wird. Ich glaube, ich habe momentan keine Lust zum Ikea zu fahren, vielleicht, wenn das wieder bisschen entspannter ist.“

Ikea-Kalender wieder ab Herbst

Ikea antwortet prompt. Diese Nachricht dürfte alle freuen: „Die Frist für die Einlösung von Aktionskarten wurde um 3 Monate verlängert.“ Und das freut tatsächlich einige Ikea-Kunden. Kommentar: „Ikea, das ist klasse, danke!“

------------

------------

Der Ikea-Adventskalender 2019 wurde 1,27 Millionen Mal hergestellt. Er beinhaltete zwei Aktionskarten im Wert von zehn bis 1000 Euro. Dazu gab es alkoholfreie Schokolade. 12,95 Euro kostete er.

Auch 2020 soll es wieder einen Kalender geben. Ab Herbst findest du ihn bei Ikea selbst. Aber auch Amazon bietet ihn an. (ldi)