Ikea: Irres neues Konzept – jetzt kannst du bald...

Ikea eröffnet in Deutschland Filialen in den Innenstädten.

Dein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und deine Küche reicht für deine Kochambitionen nicht mehr aus?

Bald musst du nicht mehr zum nächsten möglicherweise weit entfernten Ikea-Möbelhaus fahren, um Abhilfe zu schaffen. Denn der Möbelschwede eröffnet jetzt laut "Potsdamer Neue Nachrichten" auch Geschäfte in den deutschen Innenstädten - mit neuem Konzept.

Ikea eröffnet jetzt auch in deutschen Innenstädten Filialen

Die neuen Standorte dienen als sogenannte "Planungsstudios": Dort kannst du dir beim Planen von komplexeren Möbelstücken, eben etwa Küchen oder Kleiderschränken, helfen lassen.

Der schwedische Möbel-Gigant Ikea. Foto: imago images / PA Images

Die neuen Filialen sind wegen ihrer Innenstadtlage kleiner, dementsprechend reduziert soll auch die Auswahl an Möbeln und Deko vor Ort sein.

Konzept in anderen Metropolen bereits etabliert

Ikea eröffnet Stores mit diesem Konzept zunächst in Potsdam und Berlin-Pankow. Es sind die ersten Ikea-Planungsstudios in Deutschland, das Konzept wurde zuvor etwa schon in London, Madrid, Moskau, Paris oder New York genutzt.

Stadt wünscht sich Magnetwirkung von Ikea-Filiale in der Innenstadt

Für die Innenstädte, die immer wieder mit Leerstand zu kämpfen haben, könnten die neuen Planungsstudios belebend wirken.

"Wir gehen davon aus, dass Ikea als Einkaufsmagnet fungiert und damit einen wichtigen Beitrag für unsere lebendige Innenstadt leistet", freut sich Potsdams Wirtschaftbeigeordneter in den "Potsdamer Neue Nachrichten" über die baldige Neueröffnung. (vh)