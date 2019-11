Haribo: Radikale Änderung beim Süßwarenhersteller

Haribo gilt als DER Süßwarenhersteller in Deutschland. Gummibärchen, Lakritz-Schnecken, Süße Drops – Seit 1920 erfreut Haribo Naschkatzen in Deutschland. Nun steckt der Konzern in einer Krise, berichtet das Handelsblatt. Eine radikale Änderung soll helfen – trifft aber auch den Kunden...

Haribo steht zum Zucker

Der Süßwarenhersteller Haribo hatte 2018 einen Umsatzeinbruch von fast zehn Prozent. Schuld sei der Fokus auf die falschen Produkte. Die neue Geschäftsführung will Haribo wieder ins Plus bringen und geht einen Schritt zurück.

Andreas Patz, Sprecher der Geschäftsführung Deutschland: „Unsere Vorgänger hatten den strategischen Fokus und 2017 die Werbebudgets auf zuckerreduzierte Fruchtgummis gelenkt und diese in den Supermärkten prominent platzieren lassen.“

Nun will Haribo gegen den Strom schwimmen und wieder die extrem zuckerhaltigen Top-Produkte bewerben. Laut Patz wollen Kunden „nicht ständig daran erinnert werden, dass der Kauf einer Süßware nicht unbedingt eine rationale Entscheidung ist.“

Das ist Haribo:

Der Name Haribo steht für Ha ns Ri egel Bo nn, dem Namen des Gründers und des Standorts

Bereits 1922 wurde der Goldbär erfunden

Zum Unternehmen gehören mittlerweile auch Maoam und Haribo Chamallows

2018 wurde der Firmensitz nach Graftschaft in Rheinland-Pfalz verlegt

Obwohl fettarme und zuckerreduzierte Lebensmittel einen Boom erleben, steuert Haribo zurück. Die Kunden wollen anscheinend keine Kalorien sparen. Wenn sie sündigen, dann richtig.

Die Haribo-Goldbären gibt es in den Sorten Ananas, Orange, Zitrone, Himbeere, Erdbeere und Apfel. Foto: Martin Gerten/dpa

„Deshalb haben auch fettreduzierte Chips nie wirklich funktioniert. Haribo ist ganz klar ein Zuckerprodukt zum Genießen“, erklärt Haribo-Sprecher Holger Lackoff. Laut Handelsblatt gab es bei den zuckerarmen Varianten Erstkäufe, aber keine Wiederkäufe.

Zuckerreduzierte Gummibärchen will Haribo zwar noch produzieren. Doch die Voll-Zucker-Süßigkeiten sollen wieder direkt an der Kasse platziert ihr Comeback starten.