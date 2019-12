Fleisch wird teurer! Darum musst du für Schnitzel bald tiefer in die Tasche greifen

Schlechte Nachrichten für alle Schnitzelliebhaber! Wer gerne Fleisch isst, muss das bald teuer bezahlen.

Konkret geht es um Fleisch vom Schwein, dessen Preis im nächsten Jahr deutlich steigen soll.

Fleisch: Darum wird das Schnitzel bald teurer

Gegenüber der „Bild“ bestätigt Sarah Dhem, Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Fleischwaren-Industrie, dass Wurst in Zukunft teurer wird. Der Auslöser dafür ist die afrikanische Schweinepest, die vor allem in China den Markt geschädigt hat.

Rund die Hälfte der weltweiten Schweineproduktion geht normalerweise auf das Konto der Chinesen. Da die Produktion dort jedoch stark gesunken ist, importiert China Fleisch jetzt aus anderen Ländern.

Krise in China wird sich auf Schweinefleisch-Preise in Deutschland auswirken

Auch Deutschland exportiert zurzeit Fleisch nach China. Seit Anfang des Jahres seien die Schweine-Exporte nach China um 50 Prozent gestiegen, erklärt Marktanalyst Tim Koch der Bild.

Dieses Fleisch fehle nun in Deutschland, was sich am Ende auch auf die Preise auswirken werde. Das Problem der Betriebe: Sie kommen mit der Produktion nicht schnell genug hinterher. Zwar können sie in Zukunft mehr Geld für ihre Produkte verlangen, die große Nachfrage können sie jedoch vermutlich nicht stillen.

Die Auflagen für Schweinemast-Betriebe werden immer strenger. (Symbolfoto) Foto: imago images / Marius Schwarz

Wegen der sinkenden Fleischpreise sind in der Vergangenheit laut Bauernpräsident Joachim Rukwied viele Schweinemast-Betriebe pleite gegangen. Wie die Bild berichtet läge das auch an den strengen Auflagen für die Betriebe. (lmd)