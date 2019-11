Euro: Deine Zwei-Euro-Münze könnte 100.000 Euro wert sein – SO erkennst du es

Ist din 2-Euro-Stück vielleicht sehr viel mehr wert? Bevor du beim nächsten Mal an der Kasse gedankenverloren deine Münzen abgibst, solltest du sie dir vielleicht genauer anschauen. Denn einige Euro-Münzen sind einzigartig und diese Unikate können viel mehr wert sein als auf der Münze steht.

Bei ebay bieten viele Verkäufer seltene Fehlprägungen an, in der Hoffnung, damit so richtig abzusahnen. Derzeit kursiert eine 2-Euro-Münze aus Griechenland bei der Online-Plattform im sechsstelligen Bereich. Numismatiker aufgepasst! Ja, für 100.000 Euro könnte sie bald dir gehören.

Euro: Ist deine 2-Euro-Münze auch Hunderttausend Euro wert?

Alle anderen, die lieber auch mehr Geld aus ihren Geldmünzen herausholen wollen, müssen jetzt besonders aufmerksam sein. Ist bei der Prägung ein Fehler entstanden - ein Buchstabendreher oder ein falsches Bild auf der Vorder- oder Rückseite - dann ist sie äußerst selten.

Viele der angebotenen Münzen bei ebay stammen aus der griechischen Münz-Reihe.

Daran erkennst du, ob deine 2-Euro-Münze auch viel wert ist:

Wie der Händler bei ebay angibt, seien auf seiner 2-Euro-Münze von 2002 „blättrige Erhöhungen“ auf der Vorder- und Rückseite zu finden. Dabei ist der Rand sowie auch der Kern von den Unebenheiten betroffen. Die Münze wurde in Finnland hergestellt. Vergleiche deine Münze also am besten mit originalgetreuen Münzen, um Fehler zu erkennen.

So sieht die griechische 2-Euro-Münze aus. Foto: imago images / fStop Images

Wird der Händler seine Münze für 100.000 Euro los?

Sammler erkennen natürlich sofort, wenn etwas nicht stimmt. „Da die Münze so viele Erhöhungen hat war es nicht möglich diese zu markieren“, schreibt der Verkäufer dazu. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du den Händler gerne kontaktieren, heißt es.

Ob diese 2-Euro-Münze tatsächlich für 100.000 Euro den Besitzer wechselt, ist noch unbekannt.

Auch andere Euro-Münzen können einen ganz besonderen Wert haben: Neulich ging bei einer Auktion eine 50-Cent-Münze für fast 3000 Euro über den Tisch. Mehr dazu kannst du hier lesen. >>> (js)