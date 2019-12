EC- und Kreditkarten: Störung! Kunden können nicht mit Karte bezahlen

Bei @mediamarkt_de ist die Kartenzahlung ausgefallen.



Erleben Sie jetzt:

Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs.



In der Hauptrolle:

Die Frau, die Menschen die barzahlen können und daher vorgehen anschreit weil sie schon viel länger mit ihrer EC-Karte in der Schlange steht. pic.twitter.com/9Uyt5kaGwc